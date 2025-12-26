Castelar: el McDonald's de Santa Rosa festeja a lo grande sus 27 años

Si hay una esquina que define el pulso del corredor gastronómico de la zona oeste, es la de Avenida Santa Rosa y Sarmiento. Allí, donde el límite entre Castelar e Ituzaingó se vuelve difuso entre el aroma a café y hamburguesas, el local de McDonald's se prepara para una jornada histórica: este viernes 27 de diciembre, celebra sus 27 años de vida integrándose, una vez más, al corazón de la comunidad.



Desde su inauguración a finales de los 90, este restaurante ha sido mucho más que un local de comidas rápidas. Ha sido el "punto de encuentro" tras una salida al cine, la parada obligada del AutoMac después de una noche en los bares de la zona, y el lugar donde miles de jóvenes del Oeste tuvieron su primera experiencia laboral.

La celebración comenzará a las 18:00hs y promete transformar la zona en un verdadero festival al aire libre. Según informaron desde la organización, habrá actividades para todas las edades: desde los clásicos juegos de kermesse y un toro mecánico para los más valientes, hasta una cámara 360 para llevarse el mejor recuerdo del aniversario.



La música y el color local serán los protagonistas. La jornada contará con el ritmo de Dj House y la presentación estelar de la murga del oeste "Avivando La Locura", que le pondrá el sello del carnaval bonaerense a la tarde. Además, el grupo de baile Mistic (Juan y Nanu), desplegará su talento en este evento. Como no podía ser de otra manera, habrá sorteos y "muchas sorpresas más" para quienes se acerquen a soplar las velitas.

El McDonald's de Castelar, un gigante que sigue creciendo





La marca, operada por Arcos Dorados, ha consolidado una presencia imponente en el país, alcanzando recientemente los 231 locales en toda la Argentina. Sin embargo, el de Castelar guarda una mística especial por su ubicación estratégica en una de las avenidas más transitadas y vibrantes del Conurbano.



En las plataformas digitales, los vecinos no ahorran elogios para esta sucursal. "Es el clásico de siempre, el Drive-Thru más rápido de la zona y la atención del personal es excelente incluso cuando el local explota los fines de semana", comenta un usuario en Google Maps. Otra reseña destaca: "Un lugar impecable para ir con chicos; el sector de juegos y la terraza sobre Santa Rosa son lo mejor para ver el movimiento de la avenida".



Con 27 años de historia, el McDonald's de Santa Rosa ya no es solo un comercio; es parte del mapa sentimental de Castelar. La invitación está hecha: la cita es este viernes para brindar por casi tres décadas de historias compartidas en la esquina más famosa del Oeste.