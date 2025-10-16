Castelar: robó un taladro del garaje de su vecino y lo detuvieron

Fue detenido un hombre de 45 años acusado de haber trepado la reja la casa de un vecino, ubicada a menos de 200 metros de su vivienda, para robar un taladro percutor marca Yato.



El robo ocurrió el 19 de septiembre en un domicilio de Capdevila y Unamuno.



El dueño de la casa, un hombre de 61 años, denunció que un sujeto apodado “Monito” saltó la reja perimetral e ingresó al garaje, de donde sustrajo un taladro percutor rojo y negro marca Yato.



Tras una investigación a cargo de la UFI N°5 de Morón, personal de la Comisaría de Castelar Sur allanó un domicilio sobre la calle Unamuno, a menos de 200 metros del lugar del robo.

“Monito” quedó detenido, acusado de robo agravado por escalamiento, bajo la modalidad de escruche. Fue trasladado a sede judicial, donde será indagado en las próximas horas.