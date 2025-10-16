Castelar: robó un taladro del garaje de su vecino y lo detuvieron
Bruno Krasnopolsky
El sospechoso, apodado “Monito”, fue arrestado tras un allanamiento. La víctima denunció que había escalado la reja para ingresar al domicilio.
Fue detenido un hombre de 45 años acusado de haber trepado la reja la casa de un vecino, ubicada a menos de 200 metros de su vivienda, para robar un taladro percutor marca Yato.
El robo ocurrió el 19 de septiembre en un domicilio de Capdevila y Unamuno.
El dueño de la casa, un hombre de 61 años, denunció que un sujeto apodado “Monito” saltó la reja perimetral e ingresó al garaje, de donde sustrajo un taladro percutor rojo y negro marca Yato.
Tras una investigación a cargo de la UFI N°5 de Morón, personal de la Comisaría de Castelar Sur allanó un domicilio sobre la calle Unamuno, a menos de 200 metros del lugar del robo.
“Monito” quedó detenido, acusado de robo agravado por escalamiento, bajo la modalidad de escruche. Fue trasladado a sede judicial, donde será indagado en las próximas horas.