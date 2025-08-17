Castelar: la hija de la "Tota" Santillán cree que a su padre lo mataron

Daniela, hija de Ricardo Daniel Carías -popularmente conocido como "Tota" Santillán-, celebró este viernes en C5N la reapertura de la investigación por la muerte de su padre, ocurrida el 22 de septiembre de 2024. En ese marco, afirmó que "nunca investigaron el teléfono" y que "no tenemos ningún informe claro sobre realmente lo que pasó".



El reconocido conductor falleció por asfixia durante un incendio en su vivienda, que le provocó quemaduras en el 90% del cuerpo. La familia sostiene la hipótesis de que se trató de un homicidio encubierto por el fuego.



"Nunca abrieron el teléfono para investigar y para nosotros era importante ese paso para saber qué pasó. Mi papá solía registrar todo. En el caso de que él se quitara la vida, por ahí nos dejaba algún video o mensaje. Nunca investigaron el teléfono. Hace un año que estamos reclamando que se pueda abrir el celular y saber lo que pasó", dijo Daniela.



Santillan fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2024 en su casa de Castelar. Sobre el día de la tragedia, relató que fueron amigos de su padre quienes lo hallaron calcinado en su vivienda, luego de varios días sin tener contacto con él.



Asimismo, contó que notaron que "la puerta trasera estaba abierta" y que "el celular estaba en el baño con la puerta cerrada". "Después todo lo que es el living comedor estaba prendido fuego", agregó. También le llamó la atención que "el fuego supuestamente se apagó solo".



"Queremos que abran el teléfono, ahí vamos a saber realmente lo que pasó. Lo tiene la Fiscalía. Se agarraron de la enfermedad de él para decir que se quitó la vida. No estaba como para quitarse la vida y menos así. Es la peor muerte que puede pasar", concluyó en diálogo con el programa De Una.

