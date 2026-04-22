Cayeron en Ituzaingó los autores de una entradera que simulaban ser repartidores

Tres hombres vinculados a una violenta entradera bajo la modalidad de "falso repartidor" fueron detenidos en las últimas horas en Ituzaingó. La captura se concretó luego de que el sistema de lectura de patentes del municipio detectara el vehículo de apoyo utilizado por la banda durante el asalto ocurrido a principios de este mes.



El hecho original tuvo lugar el pasado 6 de abril en una vivienda de la calle J. Balbín al 4600. Allí, un delincuente simuló la entrega de un paquete con globos de corazón para engañar a la propietaria de 25 años, incluso sabiendo su nombre.



Al abrir la puerta, el malviviente la amenazó con un arma de fuego y la tomó violentamente del cuello contra una pared, mientras otros cuatro cómplices intentaban ingresar a la propiedad.

La maniobra se vio frustrada cuando una amiga de la víctima logró escapar por el portón del garaje y comenzó a pedir auxilio a gritos. Ante la alerta, los delincuentes huyeron en un Renault Sandero azul, logrando sustraer únicamente un par de aros de oro.

Detección y captura

El relevamiento posterior de las cámaras permitió identificar que un Volkswagen Vento actuaba como apoyo. Este lunes, el monitoreo de Ituzaingó detectó el paso del Vento por la intersección de la Avenida Rivadavia y Ventura Alegre.



Personal policial interceptó el vehículo y procedió a la aprehensión de sus tres ocupantes: B.N.H.C. (33), domiciliado en González Catán, junto a S.D.P. (24) y A.D.C. (23), ambos con domicilio en Morón. Durante el operativo se secuestró el automóvil y cuatro teléfonos celulares.

Delincuentes con pasado penal

Los detenidos cuentan con un frondoso prontuario delictivo. El mayor del grupo, B.N.H.C., registra causas desde el año 2012 por robos agravados y portación de armas de guerra, habiendo cumplido condena en la Unidad 18 de Gorina.



Por su parte, S.D.P. recuperó la libertad de una cárcel de La Matanza en septiembre del año pasado tras una causa por robo, mientras que A.D.C. posee antecedentes por encubrimiento agravado. La causa quedó radicada en la UFI N° 2 de Ituzaingó.