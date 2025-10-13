Cayeron gendarmes del Escuadrón Antidrogas con cocaína y marihuana en Moreno

Dos efectivos de la Gendarmería Nacional, integrantes del Escuadrón Antidrogas, fueron detenidos en Moreno durante un operativo en el que la Policía bonaerense secuestró cocaína, marihuana y armas. Los gendarmes intentaron huir disfrazados, junto a una mujer que también fue aprehendida.



En Quilmes y Hernán Cortés, detrás del Parque Industrial Buen Ayre de Moreno, efectivos de la Policía bonaerense advirtieron la presencia de tres hombres y una mujer, uno de ellos con un arma visible en la cintura.



Al darles la voz de alto, los sospechosos intentaron escapar e ingresaron a una vivienda en construcción.



En el interior, los agentes detuvieron a una mujer de 33 años y secuestraron 10 envoltorios con 51 gramos de marihuana, 23 con 48 gramos de cocaína, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y otra del calibre .40.



En el fondo de la casa fueron interceptados dos hombres que habían intentado huir.



Ambos estaban armados, vestidos con uniforme completo de la Gendarmería Nacional y llevaban máscaras de fantasía. Al verificar su identidad, la policía confirmó que efectivamente pertenecían al Escuadrón Antidrogas de esa fuerza.



Además, fueron incautados un Chevrolet Agile, un Corsa y una motocicleta Honda 110. La UFI N°12 de Moreno convalidó las aprehensiones y los secuestros realizados.