Cayeron gendarmes del Escuadrón Antidrogas con cocaína y marihuana en Moreno
Bruno Krasnopolsky
Fueron detenidos tras intentar escapar de un operativo policial. Estaban armados, disfrazados y con droga en su poder.
Dos efectivos de la Gendarmería Nacional, integrantes del Escuadrón Antidrogas, fueron detenidos en Moreno durante un operativo en el que la Policía bonaerense secuestró cocaína, marihuana y armas. Los gendarmes intentaron huir disfrazados, junto a una mujer que también fue aprehendida.
En Quilmes y Hernán Cortés, detrás del Parque Industrial Buen Ayre de Moreno, efectivos de la Policía bonaerense advirtieron la presencia de tres hombres y una mujer, uno de ellos con un arma visible en la cintura.
Al darles la voz de alto, los sospechosos intentaron escapar e ingresaron a una vivienda en construcción.
En el interior, los agentes detuvieron a una mujer de 33 años y secuestraron 10 envoltorios con 51 gramos de marihuana, 23 con 48 gramos de cocaína, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y otra del calibre .40.
En el fondo de la casa fueron interceptados dos hombres que habían intentado huir.
Ambos estaban armados, vestidos con uniforme completo de la Gendarmería Nacional y llevaban máscaras de fantasía. Al verificar su identidad, la policía confirmó que efectivamente pertenecían al Escuadrón Antidrogas de esa fuerza.
Además, fueron incautados un Chevrolet Agile, un Corsa y una motocicleta Honda 110. La UFI N°12 de Moreno convalidó las aprehensiones y los secuestros realizados.