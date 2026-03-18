A 50 años del golpe, llega una nueva edición de la "Caravana por la Memoria" a zona oeste

Como desde hace más de 17 años, las calles de zona oeste volverán a ser el escenario de la tradicional "Caravana por la Memoria". De cara al 24 de marzo, los diferentes organismos de derechos humanos que habitan el territorio invitan a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de reflexión, homenaje y visibilización.



"Convocamos a sumarse a la Caravana 2026 en los diferentes puntos de encuentro", expresaron los organismos de derechos humanos en las diferentes redes sociales. El objetivo de la actividad se mantiene inalterable con el paso de los años: reivindicar la memoria de los 30.000 detenidos-desaparecidos, gritar bien fuerte "Nunca Más" y dejar en evidencia lo que fue el plan sistemático que la última dictadura cívico-militar-eclesiástica desplegó en los diferentes barrios.

El terrorismo de Estado a nivel local: cómo fue el circuito represivo en zona oeste





Durante los años más oscuros del país, la región comprendida por los actuales partidos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo y Moreno formó parte del circuito represivo conocido como Subzona 16. Esta misma operaba bajo el mando de la Fuerza Aérea.





En esta porción del territorio bonaerense funcionaron diversos Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que hoy son emblemas de la memoria a nivel regional, tales como Mansión Seré, El Chalet del Hospital Posadas o el Grupo 1 de Vigilancia Aérea. La caravana busca, justamente, recorrer estos espacios, así como también diversas comisarías que fueron escenario de operativos represivos.

Uno por uno: el recorrido y los horarios de esta nueva edición de la "Caravana por la Memoria"





La caravana iniciará su marcha a primera hora de la mañana en el partido de Moreno. Luego la misma recorrerá puntos específicos de Merlo, Ituzaingó y Hurlingham para tener su acto de cierre en el partido de Morón.



A continuación, detallamos el cronograma oficial para quienes deseen sumarse en los distintos tramos por los cuales pasará la "Caravana por la Memoria" de zona oeste:



