Ituzaingó: Cayeron los 2 delincuentes que habían robado el Jardín de Infantes 908

Dos hombres de 39 y 31 años, ambos de apellido Chávez, fueron detenidos acusados de haber desvalijado el Jardín de Infantes 908 de Ituzaingó. Las aprehensiones se realizaron tras una serie de allanamientos ordenados luego del hecho registrado semanas atrás en el establecimiento educativo ubicado sobre la calle Santos Dumont al 250, en la localidad de Villa Ariza.



La pesquisa logró avanzar a partir de un llamado anónimo recibido por el Municipio de Ituzaingó. Esa comunicación aportó datos fundamentales que permitieron orientar el trabajo de los investigadores para identificar a los sospechosos.



A partir de esa alerta, los agentes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 2ª de Villa Ariza llevaron a cabo distintas tareas de campo e identificaron tres domicilios vinculados a los acusados. Con el aval del Ministerio Público Fiscal, se solicitaron las órdenes de registro que finalizaron con la detención de los sospechosos y el secuestro de diversos elementos. La causa fue caratulada como robo agravado bajo la modalidad escruche y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó y del Juzgado de Garantías 2 de Morón.

Los elementos recuperados y el impacto en la comunidad

Durante los procedimientos policiales, los efectivos lograron incautar un monitor de computadora, tres computadoras portátiles pertenecientes al programa Conectar Igualdad, un parlante, una consola de sonido, un televisor y una caja de herramientas. Todos estos objetos deberán ser sometidos a peritajes y reconocimientos dispuestos por la Justicia para confirmar si corresponden a los sustraídos del edificio educativo y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Así descubrieron el robo en el jardín

El ilícito se descubrió durante la mañana del 21 de septiembre, cuando docentes, auxiliares y repartidores de alimentos llegaron al edificio antes de la apertura habitual de las 8:30. Cerca de las 7:30, al ingresar a las instalaciones, notaron un severo desorden y el faltante de valiosos equipos informáticos y de audio indispensables para las actividades pedagógicas diarias.



Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento resolvieron suspender las clases de esa jornada e iniciaron la denuncia correspondiente tras comunicarse al 911. La directora de la institución, Cecilia Campos, constató que los delincuentes forzaron una puerta trasera durante la noche o madrugada, aprovechando la ausencia de personal. Las primeras hipótesis incorporaron la posibilidad de que hayan ingresado a través del terreno lindero del fondo, donde se realizaba una obra en construcción.



Actualmente, ambos sospechosos permanecen a disposición de la UFI 2 de Ituzaingó, que continuará con las medidas previstas en la investigación para resolver su situación judicial y restituir los bienes a la institución.