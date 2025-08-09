Cayó el prófugo acusado de matar a un policía en Ituzaingó

Jesús Cristian Kuk (33), acusado de liderar la banda que el 2 de mayo asesinó al policía federal retirado Juan José Nardelli (55) en Ituzaingó, fue capturado este viernes. El prófugo se resistió, hirió a un subteniente en la mano y quedó detenido. También tenía un pedido de captura por un secuestro extorsivo en Córdoba y antecedentes por violentos robos en la región.



Durante la tarde de este viernes 8 de agosto, fue detenido Jesús Cristian Kuk, el responsable de la muerte el pasado 2 de mayo de Juan José Nardelli, un agente retirado de la Policía Federal.



La Policía tenía ubicado a este delincuente en una vivienda de la calle Málaga del Barrio La Esperanza de Ezeiza. Mientras vigilaban ese domicilio, el sospechoso salió en una Partner.



Los agentes lo interceptaron en la Colectora de la Autopista Perón y Montevideo, en Tristán Suárez. El delincuente se resistió e incluso hirió en la mano derecha a un subteniente, pero finalmente fue detenido en el lugar.



Un hombre de 73 años y otro de 16 habían sido detenidos el pasado 22 de mayo por esta misma causa, tras una serie de allanamientos.



La muerte de Nardelli que propició esta búsqueda había ocurrido este 2 de mayo mientras este esperaba en su VW Amarok que su esposa salga de un Spa en Colectora y Del Mate Amargo.



Una banda delictiva en un Citroen C4 abordó a Nardelli a punta de pistola con la intención de quitarle su camioneta. Sin embargo, el agente se defendió con su arma, lo que desató un intenso tiroteo.



Tras la fuga de los delincuentes, Nardelli fue trasladado inmediatamente al Hospital Güemes, a dónde llegó fallecido con heridas de arma de fuego en el pecho.



Minutos después, Marcos Catalán (18), uno de los delincuentes, falleció en el Hospital Carrillo de Ciudadela, con múltiples heridas de bala.



Los delincuentes abandonaron el Citroen C4 a 50 metros del tiroteo y robaron a punta de pistola una Ford Ranger en Los Tobas y Colectora. Esta camioneta apareció incendiada minutos después en el barrio Ejército de los Andes, de Ciudadela.

Su extenso prontuario

Pero los antecedentes de Kuk no terminan con el asesinato del Policía en Ituzaingó. De hecho, al detenerlo la Policía notó que tenía un pedido de captura por un secuestro extorsivo en Córdoba este año.



También habría participado de un robo automotor en Colectora y Julián Balbín, en Ituzaingó, en diciembre del 2024. En aquella ocasión se detuvieron en un Ford Focus al lado de una camioneta Nissan y cuando llegó el conductor de esta última lo robaron a punta de pistola.



El otro robo había ocurrido en una concesionaria Ford el 10 de abril de este año, cuando atemorizaron a punta de pistola a todos los clientes, robando una Ford Ranger, en la que se fugaron, junto con el Toyota Corolla en el que habían llegado.