Fin de semana en Ituzaingó con la muestra de León Ferrari como protagonista

El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas de este fin de semana. Las mismas son con entrada libre y gratuita, y las realizadas al aire libre se suspenden por lluvia.



Programación completa:



Viernes 12/06:



18 hs - Galería de Arte Municipal (Soler 217)



Inauguración de la muestra “León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari.



Sábado 13/06:



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Patio de Folklore



16 hs - Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848)



Ciclo Integrarte Héctor Vigna - Encuentro de literatura, arte y música. Coordinado por SADE, filial Ituzaingó



Domingo 14/06:



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Baldosón de Tango



Además, el sábado de 10 a 17 horas, podés acceder a las siguientes exhibiciones artísticas:



Nueva muestra “León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari - Galería Municipal de Arte (Soler 217)



Muestra “Fragmentos” del colectivo fotográfico Instante Conurbano - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)



(+) Más información: personalmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.