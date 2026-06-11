11 de jun. de 2026
Ituzaingó Destacada

Fin de semana en Ituzaingó con la muestra de León Ferrari como protagonista

Diario La Ciudad

1 min de lectura
Fin de semana en Ituzaingó con la muestra de León Ferrari como protagonista
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas de este fin de semana. Las mismas son con entrada libre y gratuita, y las realizadas al aire libre se suspenden por lluvia.

Programación completa:

Viernes 12/06:

18 hs - Galería de Arte Municipal (Soler 217)

Inauguración de la muestra “León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari.

Sábado 13/06:

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Patio de Folklore

16 hs - Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848)

Ciclo Integrarte Héctor Vigna - Encuentro de literatura, arte y música. Coordinado por SADE, filial Ituzaingó

Domingo 14/06: 

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Baldosón de Tango

Además, el sábado de 10 a 17 horas, podés acceder a las siguientes exhibiciones artísticas:

Nueva muestra “León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari - Galería Municipal de Arte (Soler 217)

Muestra “Fragmentos” del colectivo fotográfico Instante Conurbano - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)

(+) Más información: personalmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 

Artículo Relacionado
whatsapp logo