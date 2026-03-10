Cayó en Ituzaingó tras cometer un escruche en una vivienda de Castelar Sur

Un allanamiento realizado en la localidad de Ituzaingó culminó con la detención de un delincuente acusado de robar en una vivienda de Castelar Sur bajo la modalidad conocida como "escruche". Las cámaras de seguridad fueron la pieza clave para rastrear sus movimientos y lograr su captura.



La investigación se inició a raíz de la denuncia de la víctima, domiciliada en la calle Blas Parera al 400. Al regresar a su casa, el propietario constató que las aberturas de la vivienda habían sido violentadas y que del interior faltaban distintos objetos de valor.



A partir de ese momento, el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría de Castelar Sur comenzó con las tareas de campo y el análisis de las imágenes de vigilancia.



En los videos recabados, se puede observar claramente la secuencia del robo: un sujeto que, ocultando su rostro con un casco negro de motocicleta y llevando una mochila, ingresa a la propiedad, para luego retirarse con las pertenencias robadas.

El allanamiento y las pruebas secuestradas

El cruce de esta información permitió a los investigadores identificar al sospechoso y ubicar su paradero.



Con la orden judicial correspondiente, los efectivos policiales desplegaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Andalgalá al 2300, en el barrio 17 de Agosto del partido vecino de Ituzaingó.



Además de concretar la detención, los agentes lograron incautar elementos probatorios fundamentales que vinculan al sospechoso con las grabaciones del robo.



En la comisaría se exhibieron las prendas secuestradas, que coinciden exactamente con las utilizadas por el ladrón en el video: el casco negro, una remera gris, un pantalón oscuro con tiras blancas y un par de zapatillas.



El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por el robo de la vivienda.