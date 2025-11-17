Cayó tras robar una moto en Merlo: le encontraron celulares robados y municiones

Un robo a mano armada en Merlo terminó con la detención de un delincuente que acababa de sustraer una motocicleta bajo amenazas. El asaltante sorprendió a un vecino en la puerta de su casa y huyó con el rodado, pero fue interceptado a los pocos minutos por la Policía, que le incautó además celulares de otras víctimas y varias municiones.



El hecho ocurrió este sábado en la intersección de la calle Balbastro al 600 y San Martín, en el partido de Merlo. Allí, un joven de 23 años se encontraba en su domicilio cuando fue sorprendido por un delincuente.



Bajo amenazas con un arma de fuego, el asaltante le exigió la entrega de su motocicleta, una Honda XR 250, con la cual emprendió la fuga.



Sin embargo, el escape duró poco: efectivos policiales que patrullaban la zona lograron interceptarlo a los pocos minutos.



Al momento de la detención y posterior requisa, se constató que el sospechoso tiene 23 años y circulaba armado con una faca. Además, llevaba en su poder objetos de procedencia ilícita: cinco municiones calibre .45, dos de 9 mm y cuatro teléfonos celulares.



Las autoridades policiales iniciaron una investigación para identificar a los dueños de los dispositivos móviles recuperados, ya que se sospecha que fueron sustraídos en raids anteriores.



El aprehendido quedó a disposición de la UFI N°2 de Morón, en una causa caratulada como "Robo agravado de motovehículo por el uso de arma de fuego".