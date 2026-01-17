Celebran los 96 años de María Elena Walsh en su Casa Museo

Dentro de lo que es el calendario cultural de Morón, el 1 de febrero es una fecha ineludible y que invita a celebrar con mucha emoción. Se cumplen 96 años del natalicio de María Elena Walsh y, para recordarla de la mejor manera, se ha decidido realizar un encuentro especial en su casa natal de Villa Sarmiento.



La Casa Museo "María Elena Walsh" ha organizado una jornada especial para celebrar el cumpleaños de la poeta, escritora y cantautora que marcó a generaciones de argentinos. Bajo la premisa de festejar "como a ella le hubiera gustado: con alegría, imaginación y encuentro", el espacio abrirá sus puertas desde las 15:00hs con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a los vecinos a redescubrir la obra de la autora a través de actividades participativas. El cronograma de la tarde incluye opciones para chicos y grandes:





16:00hs - Taller de afiches y serigrafía: Desde la organización recomendaron asistir con una remera blanca o de color claro para poder estamparla con el logo de la Casa Museo o con alguno de los entrañables personajes del universo Walsh.

18:00hs - Teatro: se presentará la obra "Lo ves o no lo ves".

19:00hs - Teatro: cerrará la jornada la obra "Doña Disparate y Bambuco".





Un dato importante para los asistentes es que, si bien la entrada es gratuita, los cupos para las funciones teatrales son limitados por la capacidad del lugar. Es por esta razón que los tickets se entregarán en la recepción del lugar 30 minutos antes de cada función, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Un viaje emotivo a la infancia de la artista moronense





Ubicada en la calle 3 de Febrero 547, en Villa Sarmiento, la Casa Museo no es un espacio estático. Es la casa donde María Elena nació y vivió sus primeros trece años; el escenario real que inspiró canciones como "Manuelita" y "El reino del revés".



Tras años de abandono, el inmueble quedó en un estado paupérrimo hasta que fue recuperado -en un gran esfuerzo del estado municipal y nacional- y restaurado meticulosamente. Esto permitió recrear la atmósfera de principios del siglo XX, conservando el jardín con sus árboles frutales y los ambientes donde la artista dio sus primeros pasos en la música y la literatura.



Hoy, transformado en un espacio interactivo y lúdico, invita a los visitantes a "abrir los cajones, mirar por las mirillas y manipular objetos". Es así como la visita a la Casa Museo se convierte en una experiencia sensorial única.