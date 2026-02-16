Cerúndolo gritó campeón en el Argentina Open por primera vez

El argentino Francisco Cerúndolo (1°) le ganó al italiano Luciano Darderi (2°) por 6-4 y 6-2 en la final del Argentina Open, para conquistar el cuarto título en su carrera, y su primer trofeo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Francisco Cerúndolo (19°) rompió la mala racha y ayer ganó por primera vez el Argentina Open. No dejó pasar su oportunidad, jugó el mejor partido del torneo y venció al italiano Luciano Darderi (22°) por 6-4 y 6-2, para celebrar en casa.



En un primer set muy intenso, Cerúndolo hizo valer la potencia de sus golpes y mostró tener mucha muñeca con unos drops shots inalcanzables para Darderi. El italiano, por su parte, desaprovechó los cinco break points que se le presentaron.



En el segundo set, Cerúndolo comenzó a inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que quebró el saque a Darderi en sus primeros dos turnos de saque para ponerse 3-1 en un abrir y cerrar de ojos (el italiano le rompió el servicio en una ocasión en ese lapso).



En el séptimo juego se dio un nuevo game de Cerúndolo que sería clave, ya que luego cerró el encuentro con su servicio para imponerse con un cómodo 6-4 y 6-2.

El tenista argentino se tomó revancha ya que venía de perder dos finales en el Argentina Open: en 2021, cayó en la definición ante Diego Schwartzman en sets corridos (6-1 y 6-2) y en 2025 volvió a quedarse a las puertas del trofeo tras perder frente al brasileño Joao Fonseca por 6-4 y 7-5, en un partido más parejo.

Se trata del cuarto título ATP en la carrera de Cerúndolo, tras haberse consagrado previamente en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024.