Chipancitos lanzó los "chirros", su nueva creación que es furor en zona oeste

La escena gastronómica de zona oeste vuelve a sorprender con una propuesta innovadora que rápidamente capturó la atención de los vecinos y se volvió tendencia en las redes sociales. Se trata de los "chirros", la nueva y original apuesta de Chipancitos, el conocido emprendimiento nacido en el partido de Merlo que no para de expandir sus horizontes.



Con una combinación que fusiona la textura crujiente del churro tradicional con la receta artesanal del clásico chipá, este lanzamiento promete cambiar la forma de disfrutar los desayunos y las meriendas. Durante las últimas semanas, los creadores de la marca salieron a las calles para compartir muestras gratis con la comunidad, generando una respuesta entusiasta que confirmó que esta genialidad culinaria llegó para quedarse.





Para entender este fenómeno es necesario remontarse al 2022, momento en que nació Chipancitos como parte de un gran sueño impulsado por Marcelo Alejandro Sangiao. Desde sus comienzos, el proyecto encaró un crecimiento constante y acelerado, logrando multiplicar significativamente sus ventas y su visibilidad en toda la zona oeste. La firma logró afianzarse como un referente en expansión y, hoy en día, ha establecido valiosos vínculos con diversos comercios de Morón, Merlo e Ituzaingó, entre otros distritos.



El corazón de esta próspera empresa se encuentra ubicado en Echeverría 902, a tan solo diez cuadras de la estación de San Antonio de Padua del Tren Sarmiento. Allí funciona tanto su sede central y planta de producción como el famoso "ChiPoint", el primer local de atención directa al público. Desde allí se elabora una amplia paleta de productos que van desde los chipancitos clásicos y chipalitos hasta creativas baguettes y pizzetas a bases de chipá.

La novedad de Chipancitos: llegan los "chirros" a zona oeste





La gran novedad que encandila a los fanáticos de esta marca son los ya famosos "chirros", pensados especialmente para enriquecer cualquier mesa matutina o vespertina. "Tomamos nuestra masa de chipá artesanal y creamos una chireceta, ideal para el desayuno y la merienda", explicaron entusiasmados los impulsores del proyecto en sus redes sociales.





El resultado es un bocado crocante por fuera, caliente por dentro y sumamente liviano, diseñado para degustar de múltiples formas según el gusto de cada comensal. Según indicaron sus creadores, estos se pueden saborear solos o bañados en salsa de dulce de leche o chocolate.



Un aspecto indispensable que define la identidad de Chipancitos es su compromiso inquebrantable con la elaboración de alimentos 100% libres de gluten y aptos para celíacos (sin TACC). "Desde que estamos en Chipancitos hicimos cientos de recetas libres de gluten porque queremos lograr que nuestros chipancitos estén en el freezer de todos y que todos puedan disfrutarlos", remarcaron desde el Instagram oficial de la marca.