Chipancitos, una parada gastronómica obligatoria en San Antonio de Padua
Es el paraíso del chipá en zona oeste y ofrece diferentes opciones gastronómicas, elaboradas con este producto, a todos sus visitantes.
Chipancitos es un emprendimiento merlense que nació en 2022, como parte de un sueño encabezado por Marcelo Alejandro Sangiao, y desde ese entonces no ha parado de crecer en cuanto a lo que se refiere a ventas y visibilidad. Es así como ha logrado transformarse en una firma en expansión, generándo vínculos con diferentes comercios de zona oeste y alrededores.
Su fábrica y sede central se encuentra ubicada en Echeverría 902, a tan solo diez cuadras de la Estación de San Antonio de Padua, en donde funciona su primer "ChiPoint". "Hace tres años fabricamos chipá congelado en distintos formatos como Chipi Z, Long y XL para que se pueda hacer todo tipo de recetas", explicaron desde las redes de Chipancitos.
La amplia paleta de productos elaborados en su fábrica van desde los chipancitos clásicos, chipalitos, pizzetas de chipá y baguettes de chipá, entre tantos otros. Los mismos pueden adquirirse tanto en la sede central de Chipancitos como así también en diferentes locales y comercios de Moreno, Merlo e Ituzaingó como:
- Dulce Lena - Martínez Melo 251 (Moreno).
- Veggie House - Riobamba 735 (Merlo).
- La Madonnina - Av. José de San Martín 2965 (Pque. San Martín).
- Fiambrería Franco - Av. José de San Martín 2701 (Pque. San Martín).
- Fiambrería Franco - Av. José de San Martín 3730 (Pque. San Martín).
- Mayorista Franco - Balbasatro 626 (Pque. San Martín).
- Dietéticas Tomy - Pedro Noguera 86 (San Antonio de Padua).
- Sport Café - 25 de Mayo 658 (San Antonio de Padua).
- Fiambrería Franco - Av. Echeverry 863 (Merlo).
- Kiosco - Eduardo Muñíz 71 (Ituzaingó).
- Quem - Carlos Casares 1030 (Castelar).
- Dietéticas Tomy - Av. Rivadavia 16.113 (Haedo).
Luego de participar en diferentes eventos como la Expo Celíaca, la feria Caminos y Sabores o la Feria de San Antonio de Padua, desde Chipancitos han decidido dar un paso más en la búsqueda de nuevos horizontes. Fue así como, tras el lanzamiento de su ChiPoint, comenzaron a comercializar en dicho local deliciosos productos como panchos, hamburguesas y sandwiches de chipá.
Es importante destacar también que todos estos productos son Sin TACC y libre de gluten, por lo cual pueden ser consumidos por personas con celiaquía. "Desde que estamos en Chipancitos hicimos cientos de recetas libres de gluten porque queremos lograr que nuestros chipancitos estén en el freezer de todos y que todos puedan disfrutarlos", selañaron desde el Instagram oficial de Chipancitos.