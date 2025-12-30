"Cienfuegos": El nuevo espectáculo de los Constructores de Fuego llega en año nuevo a Ituzaingó

Este domingo 31 de diciembre a las 00:45, luego del brindis por el Año Nuevo, los Constructores de Fuego llevarán a cabo su espectáculo titulado "Cienfuegos" en Ituzaingó, en la calle Caxaraville, entre El tordo y Niceto Vega.





La propuesta Constructores de Fuego es un colectivo que reúne a diferentes artistas que diseñan y construyen obras temporales que intervienen un espacio y suelen completarse con el accionar del fuego.





En todos sus espectáculos, cada acción es un ejercicio performático multidisciplinar que rescata el sentido transformador y simbólico que tenía el fuego en las antiguas fiestas, actualizándolo en el lenguaje del arte contemporáneo.





"Cumplimos 15 años de este encuentro que, cada fin de año e inicio del año nuevo, nos reúne alrededor del fuego para celebrar la luz en comunidad. Este 2026, después del brindis, el fuego nuevo noes espera con música, acrobacia, visuales de luz líquida y mucho arte colectivo", comentaron desde el grupo artístico respecto de la presentación de este miércoles por la noche.





Desde su primera acción en el 2010, los Constructores de Fuego han realizado más de setenta intervenciones artísticas, convocados por instituciones privadas, municipios y ONGs.





En el 2014, el proyecto obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes y, en el 2020, la beca de Testeos Performativos, otorgada por Creando Redes Independientes y Artísticas (CRIA).





A lo largo de los años, el colectivo artístico participó en las obras centrales de la Fogata de San Juan, convocado por el Distrito de las Artes y el Museo Quinquela Martín. Además, formó parte de Bienal Sur 2021, los festejos por el aniversario de la Fundación de Epecuén y la primera edición de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro.





En esta ocasión, los Constructores de Fuego se presentarán en Ituzaingó con su espectáculo "Cienfuegos" para celebrar sus 15 años de trayectoria y recibir el 2026 con la energía transmutadora del fuego y el arte.





