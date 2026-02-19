Cierre de FATE: El gobierno bonaerense se pronunció en contra de las medidas de Milei y se solidarizó con los despedidos

"FATE es una empresa histórica que resistió todas las políticas económicas y momentos difíciles... pero no sobrevivió a Milei", sentenció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respecto del cierre de la fábrica de neumáticos que produjo en el país por más de 80 años.





El funcionario de la provincia de Buenos Aires repudió las medidas adoptadas por el gobierno nacional, que generan que las empresas y los puestos de trabajo caigan "como moscas".





En ese duro contexto a nivel país, la empresa FATE decidió cerrar sus puertas definitivamente esta semana, dejando a más de 900 trabajadores en la calle. Ante esta situación, el gobierno bonaerense anunció que dictó la conciliación obligatoria “a fin de preservar la paz social”.





De este modo, mediante la Disposición 2027-17 GDEBA-DPNCMTGP del Ministerio de Trabajo bonaerense, los 920 despidos anunciados unilateralmente por la empresa quedaron sin efecto hasta que las partes encuentren una fórmula de acuerdo para resolver el conflicto.





Asimismo, la disposición oficial intimó “a la asociación sindical y por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar”, al tiempo que también intimó a la empresa “a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo en el marco de las relaciones laborales para con las trabajadoras y trabajadores representados por la entidad sindical citada, retrotrayendo el estado de situación y las acciones al inicio del conflicto”.





Según el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, lo ocurrido con FATE esta semana “es un ataque certero a la industria nacional, en el marco de un proceso de industricidio” llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei.