Cierre de la ANDIS: Organizaciones de personas con discapacidad reclamarán en contra de la medida de Milei

Este viernes 2 de enero a las 17, distintas organizaciones de personas con discapacidad se nuclearán en las puertas de la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicada en H. Yrigoyen al 1439 (CABA) para repudiar el cierre de la entidad que dejará desamparadas a miles de personas en todo el país.





La concentración fue convocada y organizada por la asociación "Discas en Lucha" y cuenta con el apoyo de distintas entidades dedicadas a la discapacidad, tanto de familiares como trabajadores y trabajadoras del área.





Entre ellas, se encuentra la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos/as en Lucha, que lanzó un comunicado en contra de la medida libertaria: "Esta decisión profundiza aún más la precariedad en la que estamos trabajando y acrecienta la vulneración de derechos de las personas con discapacidad", sentenciaron desde la agrupación.





Además de la movilización que se realizará en CABA, la medida será replicada en las distintas provincias de la Argentina, contando ya con la adhesión del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, la filial de Río Negro de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, la Red Intersectorial del Desarrollo Infantil Temprano, entre otras.





"La Agencia Nacional de Discapacidad es nuestra. Es un espacio histórico, con mucho valor simbólico. Ya la vaciaron, ¿y ahora quieren desaparecerla? ¿Hasta dónde van a llegar? Nos siguen arrebatando todos los derechos. Basta de atropellos a nuestras vidas", repudiaron desde Discas en Lucha.





El cierre de la ANDIS por parte del gobierno nacional se da luego del escándalo por la supuesta estafa de Karina Milei y Diego Spagnuolo, que se dio a conocer a mediados del 2025 en una ola de audios, coimas y conversaciones cruzadas.





La concentración en repudio al cierre de la ANDIS se realizará este viernes 2 de enero a las 17 en la sede de la entidad, ubicada en H. Yrigoyen al 1439 (CABA).