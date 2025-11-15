Cierre exitoso de Argentina en Luanda

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, el conjunto argentino venció a Angola por 2 a 0 y cerró el año con una buena victoria.



En el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, el elenco albiceleste se enfrentó al dueño de casa, donde se celebró los 50 años de la independencia del país africano, y con un buen marco de público.



En una primera parte discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola.



Por otro lado, el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero del conjunto africano.



A los 43 minutos del primer tiempo, Messi le metió una asistencia magistral a Lautaro Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó un remate inatajable para poner el 1 a 0 a favor de Argentina.

¡EL 1-0 DE LAUTARO MARTÍNEZ!



A los 43 del PT, el Toro abrió el marcador ante Angola, luego de una asistencia de Messi.

Ya en la parte complementaria, el elenco nacional salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados. Además, no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a Rulli.



Sobre el cierre del partido, Messi recuperó una serie de rebotes en el área y con un remate fuerte, sentenció el resultado final de 2-0 para cerrar un sólido triunfo en el último partido del año.



En este compromiso, el entrenador argentino probó alternativas e hizo debutar a Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli.

Con este triunfo, “La Scaloneta” cerró el año 2025 con siete victorias, un empate y sólo una derrota en los nueve partidos disputados, afianzando su posición dominante en el fútbol mundial.



Además, Argentina demostró una contundencia espectacular al marcar 19 goles a favor y recibir sólo 3 goles en contra, un registro defensivo que le permitió mantener la valla invicta en seis ocasiones.



El hito más resonante del año fue, sin duda, la goleada por 4 a 1 contra Brasil, un triunfo que aseguró matemáticamente la clasificación al Mundial 2026 cuando aún restaban cuatro jornadas por disputarse, consolidando la era de Lionel Scaloni con un nuevo logro histórico.