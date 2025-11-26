Comenzó la "Experiencia Maradona" en el Teatro Municipal de Merlo

El partido de Merlo se ha convertido en el epicentro de diferentes actividades que buscan homenajear a Diego Armando Maradona, ídolo popular y gran figura del deporte argentino. Estas se encuentran enmarcadas en "Experiencia Maradona", una propuesta cultural que se está desarrollando, con entrada libre y gratuita, en la biblioteca del Teatro Municipal (Colón 600).



El ciclo comenzó este martes 25 de noviembre con la inauguración de la muestra fotográfica "Solo el Pueblo" del reconocido artista Jorge Biodo, la cual propone a mirar al ídolo a través de una mirada íntima y más cercana a su imagen. Es importante destacar que esta iniciativa, que se extenderá hasta el sábado, busca profundizar en la figura de Diego desde diferentes ópticas culturales.





La vida de Diego Maradona (1960-2020) ha logrado trascender más allá de lo deportivo, llevando a ser interpelada por diferentes expresiones artísticas y culturales como así también por distintas ramas de las ciencias sociales como lo son la filosofía y la sociología. Es así como el nacido en Villa Fiorito -desde sus primeras declaraciones grabadas en video, soñando con ser campeón mundial- se recibió de mito e ídolo popular en gran parte del pueblo argentino.



No es casualidad que Maradona, para millones de argentinos, y especialmente quienes habitan el conurbano bonaerense y los barrios más humildes, haya representado la posibilidad del triunfo y la superación contra todo pronóstico. Dentro de la cancha fue el capitán que llevó a la Selección Argentina a ganar la Copa del Mundo en México '86, en Nápoles le devolvió a la gente del sur de Italia el espíritu combativo y el orgullo por su región a través de sus presentaciones y los títulos conseguidos.



Es por esta razón que debemos entender a Maradona como algo más que un deportista: es una leyenda de la cultura popular. Esto no implica que genere posiciones contradictorias, discordias entre detractores y defensores, pero aun así este mismo siguen siendo uno de los rostros más reconocibles del "ser argentino" en el resto del mundo.

Conocé el cronograma completo de "Experiencia Maradona" en la Biblioteca del Teatro Municipal de Merlo:





Miércoles 26/11 - 17:00hs:





Se proyectará #ELDOCUMENTALDEL10, una obra -dirigida por Lucas Costa y producida por Damián Originario- que cuenta con la mirada de más de 40 artistas sobre la figura de Maradona. La misma ha recibido apoyo tanto del INCAA como del Banco Provincia y del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.





Jueves 27/11 - 17:00hs:





Se realizará la exposición y presentación del libro y la muestra "El Diego: de niño carente a mito", a cargo del artista plástico Germán Murat.





Viernes 28/11 - 17:00hs:





Este ciclo continuará con la charla de Hernán Russo Zyseskind, autor del libro "D10S es argentino: de La Paternal al mundo".





Sábado 29/11 - 17:00hs:





Este día se llevarán adelante dos actividades para darle un cierre al ciclo "Experiencia Maradona". En primer lugar, se desarrollará la muestra del artista plástico Rubén Cisneros, conocido por sus pinturas dedicadas a Diego Armando Maradona. En segundo término, se podrá disfrutar de la proyección del cortometraje "CAM1L0", del cineasta Luis Cagnolo.