En Ituzaingó, Morón, Hurlingham o Merlo, un video de TikTok puede llenar de clientes una hamburguesería o hacer conocida a una murga en una semana. Para descargar videos de TikTok y conservarlos sin el logo flotante, copiá el enlace de la publicación, pegalo en SSSTik y tocá el botón de descarga. No tienes que instalar nada ni registrarte, y el archivo queda en tu celular en MP4, en HD cuando el original viene en esa calidad.



Tener el archivo guardado sirve para mucho más que volver a verlo. Te permite mirar un tutorial en el Sarmiento sin gastar datos, guardar el registro de un evento del barrio o, si tienes un emprendimiento, conservar tus propios videos aunque algún día pierdas el acceso a la cuenta.

Si tenés un comercio o un emprendimiento

Haga una copia de los videos que publicó en la cuenta del local, ordenados por mes o por producto.

Reutilizá tus propios vídeos en Instagram, en el estado de WhatsApp o en tu catálogo, sin el logo de otro rojo encima.

Si un influencer o un cliente habló de tu negocio, pidele permiso antes de volver a publicar su video y mencionará su cuenta.

Guardá los videos con recetas, armado de productos o atención al público que grabaste para capacitar a tu equipo.

Si lo que buscas es aprender o guardar recuerdos

Descarga clases cortas que complementen un curso virtual de formación laboral y repasalas sin conexión.

Conservá lo que grabaste en un festival, un espectáculo en un centro cultural o una salida del club.

Guardá el recorrido de una peregrinación o una bicicleta para verlo después con tu grupo.



En TikTok nada es para siempre: el autor puede borrar el video, pasar su cuenta a privada o desactivarla, y la plataforma suspende perfiles y elimina cuentas inactivas. Las historias duran solo 24 horas.

Descargar videos de TikTok en tres pasos

En TikTok, toca el botón de compartir el video y elige "Copiar enlace". Desde la computadora, copie la dirección del navegador. Entra a SSSTik desde cualquier navegador y pega el enlace en el casillero. Tocá descargar y elegir el formato. El archivo queda en la galería del celular o en la carpeta de descargas.



Una aclaración: al descargar tiktok con SSSTik no se edita ni se tapa nada. El servicio te da la versión sin marca de agua que la propia plataforma ya guarda, tal como se subió.

Formatos y extras

Como descargador de TikTok, SSSTik ofrece video MP4 en HD cuando el original lo permite, audio MP3 para quedarte con una entrevista o una canción propia, imágenes y GIF de los carruseles, historias antes de que caduquen y transmisiones en vivo. También tiene un visor para mirar perfiles públicos sin iniciar sesión, útil si quieres ver qué publica el municipio o un comercio del barrio sin tener cuenta.

Seguridad y límites

Funciona desde el navegador, así que no instalas programas de origen dudoso. No guarda lo que descargas ni te pide datos, es gratis y no tiene tope de descargas. Suele tardar unos segundos, según el peso del vídeo y la conexión, y anda en Android, iPhone, iPad y computadoras.



No se pueden bajar videos de cuentas privadas, publicaciones borradas ni algunos directos. Y si el video se subió con mala calidad, así lo vas a recibir.



Para otras redes hay herramientas que funcionan igual, copiando y pegando el enlace: fGet sirve para varias plataformas de vídeo y SSSTwitter está pensado para los vídeos de X, antes Twitter.