Como votaron los Ituzainguenses

"Estamos mal, pero podemos estar peor si el dólar se va a 2000 pesos el lunes", aseguraba un vecino de Ituzaingó que se paró frente al móvil del stream Kamikaze el viernes pasado, para ser preguntado por la elección. El miedo a que el gobierno de Javier Milei se caiga frente a una derrota contra el peronismo, fue como una cadena de oración para un enfermo terminal. Se masificó en los últimos días previos a la elección y se concretó el domingo. "Salvamos a un gobierno que estaba a punto de caer", podría ser la frase si esa marea de votos violeta, tuvieran un vocero. En nuestro municipio, esa marea tiene un número y aunque no le alcanzó para ganar, cumplió la misión que tenía encomendada, salvarlo a Milei y darle otra oportunidad.

De donde salieron esos votos

En nuestro municipio, una simple comparación entre los votos de cada frente electoral entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre, nos da una primera pista sobre quienes fueron los que salieron el domingo a votar a Milei.

Elecciones en Ituzaingó el 7 de septiembre en categoría senador provincial

Elecciones en Ituzaingo el 26 de octubre

En primer lugar, la suma de los 3 circuitos electorales indica que Fuerza Patria perdió 900 votos y La Libertad avanza sumó 6200. Los 900 votos que pierde FP claramente son los del padrón de extranjeros que no podían votar. La diferencia que marcan los porcentajes (47% en septiembre y 42% en octubre) están relacionados con el computo sin los votos en blanco y nulos que en octubre fueron casi inexistentes. O sea el peronismo sacó los mismos votos que en septiembre. El tema es de donde salieron los 6000 votos de LLA.



Si tomamos el porcentaje de participación entre ambas elecciones, en septiembre votó el 65, 27% y en octubre el 71,54%. En números, unos 8500 votantes que no votaron en septiembre, fueron en octubre. De estos votantes, el 75 % votó por los libertarios. Castigaron con la abstención a Milei en septiembre y lo salvaron con el voto en octubre.



Votos por circuito electoral

Elección de septiembre

Elección en octubre

La imagen de un país desbastado y quebrado económicamente, asustó al votante independiente y antiperonista. Una cosa es castigarlo a Milei porque las cosas no están bien, y otra muy distinta es contribuir a que el país colapse. Sobre todo si enfrente no hay nada nuevo que muestre un camino distinto a lo ya transitado.