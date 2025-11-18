Conductor con 1,28 de alcoholemia en el Peaje Ituzaingó: le secuestraron la camioneta

Un hombre que circulaba de manera peligrosa por el Acceso Oeste terminó con su vehículo secuestrado tras un operativo a la altura del Peaje Ituzaingó. El conductor, que realizaba movimientos zigzagueantes con su Ford Ranger, dio positivo en el test de alcoholemia con 1,28 g/l al ser detenido por la Policía.



Una maniobra temeraria encendió las alertas en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 41, en Ituzaingó. Un hombre circulaba a bordo de una Ford Ranger realizando movimientos zigzagueantes y peligrosos entre el tráfico.

La Policía advirtió la situación y dio aviso inmediato al puesto de control vial ubicado metros después del Peaje Ituzaingó, donde finalmente lograron detener la marcha del vehículo.



El procedimiento quedó registrado por las cámaras del Ministerio de Transporte bonaerense. Al realizarle el control de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado positivo de 1,28 g/l de alcohol en sangre.



Esta prueba contundente, sumada al hallazgo de un vaso con bebida en el interior de la camioneta, derivó en el secuestro inmediato del rodado y en la aplicación de las sanciones correspondientes por infracción a la Ley de Tránsito.