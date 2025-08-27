Conmoción en Ituzaingó: ataque homofóbico, vandalizaron la casa de un psicólogo

Un ataque homofóbico conmocionó a Ituzaingó. La víctima fue Norberto Lorenzo, psicólogo y cofundador de la Comunidad Católica Gay, cuya casa y consultorio fueron vandalizados por desconocidos que rompieron el vidrio de la puerta, dejando restos hasta sobre su cama.



Este martes 26 de agosto, Norberto Lorenzo, psicólogo y cofundador de la Comunidad Católica Gay de Buenos Aires, fue víctima de un ataque homofóbico cuando su vivienda y consultorio fueron vandalizados. Desconocidos rompieron el vidrio de la puerta y los fragmentos llegaron hasta su cama.



Después de la denuncia policial, el hecho comenzó a circular por redes sociales. Quien realizó la primera publicación fue Franco Torchia, que resaltó la seguidilla de violencia homofóbica a nivel nacional: "Ya son 3 hechos en los últimos 10 días".

Otro ataque homoodiante.



Ya son 3 hechos en los últimos 10 días. pic.twitter.com/ebQzcxvOCh — Franco Torchia (@francotorchia_) August 26, 2025



El diputado nacional Esteban Paulón también se pronunció y vinculó la violencia con el discurso del gobierno nacional: “Cuando desde lo más alto del poder se incita al odio, estamos en peligro”.



La Fundación Huésped repudió el ataque y pidió frenar los crímenes de odio de manera urgente. Además, alertó sobre la escalada: “En lo que va del año ya se registraron más de 100 ataques, un 70% más que en el mismo período de 2024”.



La organización recordó que cuenta con un equipo psicológico y legal para asesoramiento gratuito a víctimas, disponible en info@huesped.org.ar o en sus redes sociales.