Continúan las obras en Morón: ¿Hasta cuándo permanecerá cerrado el paso a nivel Belgrano?

En el marco de las obras de renovación de la Estación de Morón, el gobierno municipal cerró el paso a nivel de la calle Belgrano a principios de este mes y la medida continúa mientras avanza la puesta en valor del andén del tren.





La renovación integral de la Estación Morón se desarrollará en distintas etapas y demandará aproximadamente 18 meses hasta su finalización. Los trabajos contemplan una intervención completa sobre la infraestructura ferroviaria y la calzada vehicular, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de la zona.





Además, dichos trabajos contemplan el reemplazo de rieles, durmientes y fijaciones, la alineación de vías, el mejoramiento de la calzada vehicular, la pintura de sendas peatonales y vehiculares, y el reemplazo y pintura de laberintos.





Según informaron desde el Municipio de Morón, el cierre efectuado en el paso a nivel Belgrano continuará hasta el 27 de octubre inclusive. De este modo, los vehículos que deseen transitar por ese camino deberán desviarse por el túnel de la calle Casullo.





¿Qué comprende la primera etapa de la renovación de la Estación Morón?

El trabajo de obras y puesta en valor de la estación moronense se dividirá en varias etapas para apostar a una remodelación total focalizada en la seguridad y funcionalidad del espacio público.





En esta primera etapa, se dará inicio a las obras sobre el andén norte (trenes con sentido a Once) y se construirá el andén provisorio entre las calles Berutti y French. Una vez habilitado, las formaciones se detendrán en ese punto mientras se realiza la reconstrucción integral del andén actual.





Luego, se rehabilitará la estación y se desmontará el andén provisorio para trasladarlo al lado sur, donde se repetirá el procedimiento. El plan de obras, según destacaron desde el gobierno local, contempla intervenir un andén a la vez para afectar lo menos posible la operatividad del sistema.