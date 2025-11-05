"Conurglam": El evento disidente moronense se realizará este fin de semana

Este domingo 9 de noviembre a partir de las 17 se llevará a cabo el festival "Conurglam" en el Paseo de las Artes de Morón, ubicado en Rivadavia 18.486.

Se trata de un evento que inaugurará el Programa de Arte, Géneros y Diversidades del Municipio de Morón y que pondrá el foco en la cultura y los artistas locales.

"Creemos en el derecho a la cultura para toda la comunidad. Por eso, este festival será un espacio de disfrute y visibilidad donde el arte actuará como motor de transformación social y cohesión comunitaria, además de ser puente entre generaciones, culturas e identidades", destacaron desde la Subsecretaría de Cultura de Morón respecto del evento de este fin de semana.

Según adelantaron desde la organización del "Conurglam", en el escenario principal del evento se presentarán la drag queen Roberto Kirchoff, la cantante Lau Colangelo, el artista queer Nicandro, y las performers Florencia Zocine y Big Mama Laboratorio.

Por otra parte, desde las artes visuales, los y las asistentes al evento podrán disfrutar de las exposiciones fotográficas de "4 Lentes", los collages analógicos del proyecto "Algo del vacío", los muñecos de madera de "Hola Pi", el proyecto artístico interdisciplinario para infancias "Caracolito al sol", entre otras actividades.

Además, durante toda la jornada, habrá una radio abierta para que participen todas las personas que asistan al Conurglam.

La cita es este domingo 9 de noviembre a partir de las 17 en el Paseo de las Artes (Rivadavia 18.486, Morón).