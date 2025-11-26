Crimen en Merlo: lo mataron a balazos tras una pelea por una vieja disputa familiar

Un hombre de 36 años fue asesinado en Merlo en lo que se investiga como una venganza por un conflicto familiar de larga data. La víctima, Benjamín Joel Riquelme, protagonizó una pelea a golpes en la vía pública con un joven que, minutos más tarde, regresó con cómplices y lo asesinó a balazos desde una camioneta.



La investigación se inició el domingo 23 de noviembre, tras el ingreso de tres hombres con heridas de arma de fuego al Hospital Eva Perón de Merlo. La víctima fatal fue identificada como Benjamín Joel Riquelme, de 36 años.



Según reconstruyó la Policía en base a testimonios, todo comenzó cuando Riquelme regresaba de jugar al fútbol junto a su hijastro y un amigo. En el trayecto, se cruzó con un joven de 20 años con quien protagonizó una pelea a golpes de puño.



Minutos más tarde, el agresor regresó al lugar a bordo de una Chevrolet Tracker y acompañado por otros dos sujetos. La secuencia del ataque quedó registrada en las cámaras de seguridad: el grupo abrió fuego contra Riquelme y sus acompañantes, para luego darse a la fuga.



Riquelme recibió un impacto de gravedad en el abdomen y, tras permanecer horas internado, falleció. Por su parte, el hijastro y el amigo sufrieron heridas leves en las piernas.



Las pesquisas determinaron que el móvil del crimen sería un viejo conflicto familiar iniciado dos años atrás, durante el cumpleaños de la sobrina de la esposa de Riquelme, quien sería pareja del atacante.



Con estos datos, la UFI N°5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo, ordenó cuatro allanamientos de urgencia.



Los operativos arrojaron resultados positivos: en el cruce de Ruta 40 y Gaboto (Merlo) detuvieron al presunto autor material del disparo. En paralelo, otro de los implicados fue capturado en la localidad de Dolores cuando intentaba fugarse hacia la Costa.



Además, la camioneta utilizada en el ataque fue hallada y secuestrada en la localidad de Castelli. Las autoridades continúan la búsqueda del tercer implicado, que permanece prófugo.