Fiestas Patronales de Padua: llega un fin de semana a pura música y gastronomía

Los vecinos de San Antonio de Padua se preparan para vivir uno de los eventos más esperados del año. En este sentido, la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Merlo confirmó todos los detalles relacionados a esta nueva edición del tradicional festejo religioso, popular y comunitario.



La celebración tendrá lugar este sábado 14 y domingo 15 de junio, a partir de las 12:00hs, en la emblemática Plaza San Héctor Valdivielso Sáez (delimitada por las calles Centenario y Lavallol de Acosta). Desde la organización destacaron que la entrada será libre y gratuita para que todas las familias de la zona oeste puedan acercarse a disfrutar.

Fiestas Patronales de Padua: solidaridad y entretenimiento en un solo lugar





Más allá de la excelente propuesta cultural, las Fiestas Patronales mantienen su espíritu comunitario. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer la clásica feria de emprendedores y artesanos locales, cuya recaudación y actividad estarán destinadas a colaborar directamente con los Bomberos Voluntarios de Merlo y la sede regional de Cáritas.





Es importante destacar que el evento está pensado para todas las edades. Quienes asistan desde el mediodía se encontrarán con una variada oferta de espectáculos infantiles, puestos de gastronomía y la realización de la tradicional misa.

Un cierre a puro ritmo: Willy Bronca y El Mago y La Nueva Luna





El plato fuerte de la celebración será, sin dudas, el escenario principal. Por allí pasarán decenas de artistas locales de diversos géneros, coronando cada noche con shows de primer nivel.



El sábado 14 de junio, el cierre estará a cargo de la energía urbana del artista Willy Bronca. Mientras que el domingo 15 de junio, el broche de oro lo pondrá la cumbia histórica de El Mago y La Nueva Luna, para hacer bailar a toda la plaza.