Cristian Ayala, el vecino de Ituzaingó que se proclamó campeón del mundo en Scrabbel

El deporte de las palabras tuvo un nuevo capítulo histórico en Chile, donde se disputó el XXVII Campeonato Mundial de Scrabble en Español 2025. Allí, el vecino de Ituzaingó Cristian Ayala se consagró campeón del mundo, marcando un antes y un después en la disciplina. No solo se trata del primer título para su carrera, sino también del primer campeonato mundial de la era post Nigel Richards, el mítico jugador que había dominado la escena durante años.





El certamen estuvo cargado de emoción e intensidad: fueron 26 rondas en total, donde Ayala supo mantener un rendimiento sobresaliente, permaneciendo casi siempre en posiciones de podio y cerrando el torneo con una ventaja que lo consolidó como el mejor del mundo. Para la delegación argentina, el resultado no podría haber sido mejor: el título quedó en manos de un representante nacional que, además, es hijo de Ituzaingó. Con esta victoria, Cristian Ayala no solo escribe su nombre en la historia del scrabble internacional, sino que también llena de orgullo a todo el conurbano oeste, donde creció y dio sus primeros pasos.





En diálogo exclusivo con Diario La Ciudad, el flamante campeón mundial recordó sus orígenes: “soy nacido en Ituzaingó, en Villa Udaondo, allí viven mis padres. Desde los 10 años que conocemos el juego y jugamos en familia con mis padres, mi hermano y mis dos hermanas (yo soy el menor). Pero mis inicios más formales en el scrabble como tal fueron en 2022 (abril), cuando comencé a jugar en la Asociación Argentina de Scrabble, en la liga del Club Metropolitano, relató.Ese salto de lo recreativo a lo competitivo fue el punto de partida de una carrera que, en apenas tres años, alcanzó la gloria mundial. La constancia, el estudio de las palabras y la pasión por el juego se combinaron para dar lugar a un recorrido meteórico.

Consultado sobre lo que significa alcanzar este título, Ayala no ocultó su emoción: “me hago imagen de ese título y se me eriza la piel, ya pasaron dos semanas y sigo descubriéndolo, no lo tengo muy claro del todo, lo recuerdo y me sigo sorprendiendo. No me imaginé nunca conquistar ese torneo. Me cuesta mucho describir lo que siento, pero estoy muy feliz. Quiero seguir mejorando y poder equiparar mi nivel de juego con los que considero los mejores jugadores actuales”, expresó.





Fuera de los tableros, Ayala se desempeña como empleado administrativo y este año comenzó la Tecnicatura en Programación en la UTN. Además, comparte su vida con su pareja y, aunque no tiene hijos, asegura que la familia siempre fue un sostén clave. También disfruta de otros deportes, como el pádel, y planea retomar el ajedrez, disciplina que le dejó bases estratégicas fundamentales para su estilo de juego en el scrabble.





Sobre sus metas a futuro, fue contundente: “si la pregunta corresponde al scrabble, tengo el objetivo de ser campeón nacional, que es el máximo honor que se puede aspirar nacionalmente, no solo por la categoría de torneo, sino porque Argentina es de los países con más alto nivel de scrabble”, afirmó.





La hazaña en Chile no es un punto final, sino el inicio de un camino prometedor. Cristian Ayala ya se convirtió en un referente para los nuevos jugadores y en un modelo de perseverancia para toda la comunidad de Ituzaingó, que celebra orgullosa el título mundial de uno de sus vecinos.