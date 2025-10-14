Cuatro allanamientos por venta de drogas en Ituzaingó: tres detenidos

Tres hombres fueron detenidos acusados de integrar una organización dedicada a la venta de drogas en el barrio San Alberto. La investigación comenzó a partir de denuncias de vecinos que señalaban puntos de comercialización y derivó en cuatro allanamientos. En los operativos secuestraron cocaína fraccionada, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.



A partir de denuncias vecinales que advertían sobre la venta de drogas en distintas viviendas del barrio San Alberto, la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón inició una investigación junto con la UFI N°9, especializada en narcotráfico.



Tras realizar seguimientos a pie y en vehículos no identificables, además de registrar imágenes, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables de la comercialización de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cuatro allanamientos en viviendas ubicadas en Bagnat al 2500, entre Peredo y Jiménez; Fructuoso Rivera al 2700, esquina San Fernando; Camerucci al 2200, entre Bagnat y Fructuoso; y Camerucci entre Pérez Quintana y Matreros.

Durante los procedimientos fueron detenidos tres hombres (Víctor M., Néstor S. y Gabriel R.) señalados como los principales responsables de la venta de drogas en la zona.



Además, la policía secuestró cocaína fraccionada en dosis listas para su comercialización, una pistola Bersa calibre .22 con más de 70 municiones, balanzas de precisión y dinero en efectivo.