De vikingos a la ley seca: descubrí los tres bares temáticos que son furor en el oeste

La zona oeste del conurbano bonaerense, especialmente lo que respecta a su corredor gastronómico, ha tenido un crecimiento exponencial con el correr de los últimos años. Ya no se trata solo de encontrar una buena hamburguesa o una cerveza de elaboración artesanal; el público se ha profesionalizado y busca vivir experiencias únicas al momento de elegir un lugar.



Es por esta razón que han comenzado a destacarse diferentes locales gastronómicos, los cuales han pegado un salto de calidad apostando a la ambientación de los lugares como en la presentación de la carta y la propia gastronomía que ofrecen. Dicho esto, hemos seleccionado -basándonos en tendencias de redes sociales y las opiniones de vecinos en Google- los tres bares temáticos que más llaman la atención y que marcan el pulso de la noche en zona oeste.

Ribbon Bar (Castelar)





El primero de estos lugares es Ribbon Bar, el cual se encuentra ubicado en Av. Santa Rosa 1327 (Castelar) y cuya ambientación se encuentra inspirada en el Bar de Moe's de la popular serie Los Simpson. Dicho bar ofrece una experiencia inmersiva con decoración detallada, guiños a la serie, platos y tragos temáticos como "La hamburguesa Lisa" o "Hombre Radioactivo".





La ambientación es un punto clave en Ribbon Bar ya que, además de contar con una clara referencia a la Taberna de Moe's, este especio cuenta con murales, el famoso sofá de la familia amarilla y todo tipo de detalles que hacen alusión a la serie. Esto lo vuelve un punto perfecto de conexión para los fanáticos de Los Simpson con quienes disfrutan de una buena hamburguesa.

Barhalla Vikings (Merlo)





Si alguna vez soñaste con cenar en el Valhalla, Merlo te presenta la posibilidad de alcanzar dicha meta. Barhalla Vikings, ubicado en Perú 571 (Merlo), ofrece una inmersión total en la cultura nórdica, rompiendo con el molde de la cervecería tradicional. La propuesta inmersiva es increíble ya que permite a los comensales interactuar, disfrazarse y tomarse fotos, además de disfrutar de buena y abundante gastronomía que va desde hamburguesas con nombres de dioses hasta hidromiel en cuernos.





En las redes se destaca, de forma totalmente indiscutida, la posibilidad de vivir distintas experiencias de la cultura nórdica como tomar cerveza en cuernos vikingos o que la comida llegue a la mesa en los tradicionales drakkar (barcos largos vikingos). Otro aspecto que lo vuelve muy popular es que, además de la gran ambientación, los usuarios elogian la contundencia de sus platos.

Prohibition (Hurlingham)





Prohibition se destaca en la ciudad de Hurlingham, estando ubicado en Av. Roca 1275, por ser un bar temático oculto inspirado en la época de la Ley Seca de Estados Unidos. Este lugar ofrece una ambientación de época, coctelería de autor, excelente comida y un servicio cálido, rompiendo con lo tradicional y convirtiéndose en un punto de encuentro distinto en la zona.





En un contexto donde la oferta podía ser más estándar, Prohibition se posiciona como una experiencia gastronómica y de entretenimiento innovadora en Hurlingham. Los clientes destacan dos aspectos a la hora de valorar la propuesta de Prohibition: por un lado, la calidez en la atención, y por otra parte el diseño y la decoración que recrean la atmósfera clandestina de los bares de la época de la prohibición.