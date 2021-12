Decile NO a la pirotecnia en las fiestas

Cada año se multiplican las campañas para decirle NO a la pirotecnia en las fiestas. Distintos colectivos se esfuerzan para concientizar a la sociedad que el uso de la pirotecnia es perjudicial a la salud tanto de los humanos como de los animales

Niños con Tea o hiperacusia sufren la pirotecnia

En fechas de celebraciones, la pirotecnia se usa a veces de una manera indiscriminada, causando daños a la salud, especialmente en colectivos con hiperacusia, como son las personas con TEA

Las personas con autismo y trastorno del procesamiento sensorial no perciben los estímulos auditivos de una manera habitual. Y especialmente, muchas personas con autismo tienen una reacción muy significativa frente a ruidos de alto impacto, como es el caso de los cohetes, petardos y fuegos pirotécnicos que se emplean en celebraciones en estas fecha

En Ituzaingó esta prohibida en algunas zonas

En nuestra ciudad, una ordenzna prohibe la pirotecna en algunos barrios del distrito. La norma que lleva el numero 4750 establece la absoluta prohibición durante todo el año del uso de pirotecnia o fuegos artificiales, salvo que se utilice para eventos espaciales y previa autorización

Las zonas ecológicamente protegidas, son las que establece el Código Urbano y allí están perfectamente delimitadas.

Parque Leloir es la zona mas amplia y comprende tambien parte de Barrio Nuevo (calle Sarmiento y De la Tradición)

Barrio Aeronáutico, ya que su espacio verde está declarado como zona ecológica.

Ituzaingó Sur, la zona protegida es la que corresponde a los limites del Hogar Martín Rodriguez.

En las otras zonas del municipio, lamentablemente, la pirotecnia estará permitida. Cabe aclarar que en caso de incumplimiento de la prohibición y de constatarse fehacientemente (ej: un video grabado por un vecino) que se violó la prohibición, el Juzgado de Faltas podrá aplicar las multas que correspondan al infractor.

Como proteger a los animales de la pirotecnia

Pirotecnia en fiestas, terror para nuestros animales. Petardos, cochetes, fuegos artificiales, se convierten en una pesadilla para ellos. Aprende cómo suavizar el miedo al ruido.

Todos las personas que tienen animales saben lo que sufren nuestros fieles amigos cuando se acerca las fiestas y comienzan a escucharse petardos y demás pirotecnia constantemente. Los perros suelen ser las mascotas más afectadas: se esconden, tiemblan de miedo, huyen y hasta algunos se desorientan.

Hay ruido por todas partes y no entienden por qué, se asustan porque el sonido es muy fuerte, porque a veces tiembla hasta el suelo bajo sus patas y no saben de dónde proviene ni la razón de tanto alboroto.

Precauciones para que nuestra mascota no sufra con el ruido en fiestas

• Antes de que empiece el ruido de las fiestas sacalo a dar un buen paseo para que haga sus necesidades, corra y se desahogue. Así estará más tranquilo el resto del día. Cuando lo saques a la calle en días de fiestas llevalo siempre atado con correa para evitar que pueda escaparse por el sonido de un petardo o cohete inesperado.

• Cerrá todas las ventanas, persianas y puertas para insonorizar el ruido todo lo posible.

• Prepará un sitio aislado del ruido con su cama y manta para que que pueda refugiarse en el momento de más estallidos.

• Poné un poco de música para disimular un poco todo el alboroto. Se lo puede distraer jugando con su juguete preferido.

• Si se pone muy nervioso y está asustado, no hay que hacerle excesivo caso, para que vea que no pasa nada. Aunque parezca contradictorio, si lo acariciás, lo ponés en brazos y le hablás con tono suave para calmarlo, estarás confirmando sus temores y su actitud. Así que, aunque nos cueste resistirnos, lo mejor es demostrarle que no pasa nada, que no tiene por qué sentir miedo.

• Recordá que para darle algún sedante debes consultar al veterinario. Él te dirá como administrárselo correctamente de acuerdo al carácter, peso, y costumbres de cada animal.

📌 MASCOTAS Y PIROTECNIA 🐶🐱



Te brindamos consejos útiles para cuidar a tus animales de compañía en estás fiestas 🎊



🔹 Recordá que la pirotecnia tiene efectos nocivos que representan un daño para la salud.



¡Celebremos responsablemente!



🌐 https://t.co/pjseVo0gfc pic.twitter.com/a6ipwtmiit — Varela Municipio (@PrensaVarela) December 21, 2021