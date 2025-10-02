Del Potro fue nominado para entrar al Salón de la Fama

El tandilense será el tercer argentino en ingresar, por detrás de Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas.



El ex tenista Juan Martín Del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en la categoría jugador. El argentino figura entre los candidatos para la Clase 2026 junto al suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova.



En caso de ser elegido, Del Potro se convertirá en el tercer argentino en ingresar al Salón de la Fama, después de Guillermo Vilas en 1991 y Gabriela Sabatini en 2006.

La lista de candidatos incluye a Roger Federer, ganador de 20 torneos de Grand Slam y 103 títulos oficiales, además de una Copa Davis en 2014 y un oro olímpico en dobles en 2008.



Kuznetsova, por su parte, alcanzó el segundo puesto del ranking WTA, ganó cuatro Grand Slam, dos en individuales y dos en dobles, y formó parte del equipo ruso que conquistó tres ediciones de la Copa Billie Jean King.



La organización comunicó que la votación del público permanecerá abierta hasta el próximo viernes 10 de octubre en su sitio oficial: https://vote.tennisfame.com/ y se prevé que los tres jugadores más votados recibirán puntos adicionales, que se sumarán al escrutinio del jurado conformado por periodistas, especialistas e integrantes ya incorporados.



Para que estos nominados puedan acceder al Salón de la Fama es necesario alcanzar el 75 por ciento de aprobación en el voto final.



Tras confirmarse su nominación, Del Potro expresó su alegría en las redes sociales: “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”.



La "Torre de Tandil" adquirió gratitud por ganar el US Open 2009, uno de los 22 títulos que obtuvo a lo largo de su carrera. Además, fue medallista olímpico en dos ocasiones y se consagró campeón de la Copa Davis en 2016.