Denuncia anónima y allanamiento: un detenido por venta de drogas en Ituzaingó

Una investigación iniciada tras una denuncia anónima permitió detener a un hombre acusado de vender drogas en su casa del barrio Martillazo, en Ituzaingó. El operativo, realizado por la Delegación de Drogas Ilícitas de Morón y ordenado por la UFI N°9, terminó con el secuestro de cocaína fraccionada, dinero y elementos vinculados a la comercialización.



La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón allanó una vivienda en la calle San Fernando al 1500, entre 26 de Abril y Concejal Sequeira, donde detuvo a un hombre acusado de vender estupefacientes.



La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida en el 911, que alertaba sobre la venta de drogas en una casa del barrio Martillazo.



Con esa pista, los agentes realizaron tareas de seguimiento a pie y en vehículos no identificables, además de registrar filmaciones que confirmaron la actividad ilegal.

El sospechoso, identificado como Mariano R., alias “Piojo”, fue detenido tras un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías N°6, a pedido de la UFI N°9 especializada en drogas ilícitas.



En el operativo se secuestraron dosis de cocaína listas para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al comercio de estupefacientes.