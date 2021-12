Violento desalojo de una cooperativa textil en Wilde con un periodista detenido

Un violento desalojo protagonizó la Policía Bonaerense contra los trabajadores de la cooperativa textil Nueva Generación ubicada en la localidad bonaerense de Wilde.

La cooperativa Nueva Generación está integrada por 86 costureros y costureras que compraron el predio en 2005 de modo “informal”. Luego “aparecieron familiares herederos que no existían”, y buscaron el desalojo, contó Alicia Gutiérrez, presidenta de la textil un mes atrás a Télam, cuando el operativo era inminente.

A inicios de noviembre, el juez en lo comercial Jorge Bocachia ordenó la medida, que fue postergada para este martes, cuando ocurrió la represión. En el lugar, ubicado en Méndez 671, de Wilde, en el partido de Avellaneda, funciona un jardín maternal donde los costureros y costureras dejan a sus hijos antes de trabajar.

“Pasadas las 9 de la mañana se llevó adelante el desalojo. La Policía Bonaerense avanzó lanzando balas de goma, distintos tipos de proyectiles, gases, para meter a la gente adentro. Y una vez que estaban encerrados fue más fácil para las fuerzas sacar a la gente del lugar”, relató el movilero aprehendido.

Detienen y golpean a un periodista de AM750

En el marco del desalojo de una cooperativa textil ubicada en la localidad de Wilde, en Avellaneda, un cronista de la AM 750 denunció que fue golpeado, robado y detenido por miembros de la policía bonaerense.

“Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la policía bonaerense. Y ahora nos están trasladando a la comisaría“, denunció Mauricio Polchi, periodista de la AM 750, desde un video grabado en el camión celular, donde se lo puede ver junto a otros detenidos quienes también denuncian el proceder policial. Por su parte, uno de los trabajadores detenidos, denunció la actuación policial: “Nos re cagaron a palos, a tiros, le pegaron a las mujeres, a los chicos”.

