Desbaratan la banda que asaltó a Nicolás Wiñazki en Hurlingham: hay cuatro detenidos

Una serie de allanamientos realizados este 10 de enero permitió desbaratar a la banda acusada de asaltar al periodista Nicolás Wiñazki (45). El operativo final, encabezado por la DDI de Morón, se concentró en la localidad de William Morris y Villa Tesei.



El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 5 de enero a las 7:30 de la mañana. Wiñazki esperaba a unos pintores en una casa en refacción ubicada en la calle Albéniz al 1170, en el barrio Parque Johnston de Hurlingham.



En ese momento, dos delincuentes armados lo sorprendieron en el patio y le exigieron dinero. La víctima intentó calmarlos explicándoles que la casa estaba vacía por la obra. Finalmente, le robaron 200 dólares, 60.000 pesos, una consola Nintendo Switch y una computadora MacBook.



La banda escapó en un Peugeot 308 negro. El auto apareció poco después abandonado en el cruce de Arturo Jauretche y Jorge Newbery. Las pericias fueron claves: la Policía Científica levantó huellas en el vehículo que permitieron identificar a uno de los sospechosos, Héctor D., de 25 años.



La caída del grupo fue escalonada. El primero en ser detenido fue Lautaro T. (20), quien chocó tras una persecución en un Volkswagen Bora. Llevaba una mochila que la víctima reconoció como suya.



Luego cayó Héctor D., tras protagonizar una persecución el 9 de enero. El delincuente había robado un Fiat Mobi a una mujer en la calle Tambo Nuevo al 1200, pero fue interceptado mediante un operativo cerrojo en el cruce de Roentgen y Ortega Gasset.



Al ser detenido, intentó engañar a los oficiales dando la identidad de su hermano. Llevaba un handy y un revólver calibre 38. Su situación se complicó definitivamente por la conexión de sus huellas dactilares con las marcadas en el vidrio del auto usado para asaltar al periodista.



El cerco se cerró este sábado 10 de enero con los allanamientos finales. En un domicilio de William Morris, la policía detuvo a Iván Nicolás C. (30). Tenía un Chevrolet Vectra robado y un revólver calibre 32 con numeración suprimida.



Simultáneamente, en una vivienda de la calle Minoguye, fue aprehendido un menor de edad: Brian Ezequiel A., de 17 años, quien también ocultaba un arma de fuego. Todos quedaron a disposición de la UFI N° 8 de Morón.