Desbaratan un clan familiar que vendía drogas en Ituzaingó

Un punto de venta de drogas que funcionaba en una casa de Ituzaingó fue desmantelado este fin de semana gracias al aviso anónimo de los vecinos. La Policía allanó un domicilio en el Barrio 17 de Agosto y detuvo a seis personas acusadas de integrar una banda familiar dedicada al narcomenudeo en la zona.



La investigación se inició a raíz de denuncias anónimas de vecinos, quienes alertaron sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Fructoso Rivera y Thorne, en el barrio 17 de Agosto.



El dato clave aportado fue la inusual y constante circulación de personas en el lugar, compatible con la comercialización de estupefacientes.



El caso quedó en manos de la UFI N°9 de Morón, especializada en Estupefacientes, que instruyó a la DDI Morón para avanzar con las pesquisas.



A través de tareas de vigilancia encubierta, los efectivos lograron confirmar la actividad ilícita e identificar a los responsables.



Finalmente, este 17 de noviembre se concretó el allanamiento en el domicilio señalado, operativo que permitió desarticular un "clan familiar" dedicado a la venta de drogas. En total fueron detenidas seis personas: cuatro mujeres y dos hombres.

Durante la requisa, las autoridades secuestraron dos bolsas con 58 gramos de cocaína, una con 34 gramos de marihuana y 14 teléfonos celulares. También se incautaron elementos de corte y fraccionamiento, como balanzas de precisión y dinero en efectivo.