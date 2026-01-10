Desbaratan un desarmadero que funcionaba oculto en una quinta de Castelar

Una organización delictiva dedicada al robo, desguace y venta de autopartes fue desarticulada tras un allanamiento de urgencia en la localidad de Castelar, partido de Morón. La banda operaba oculta tras los muros de una quinta, donde adulteraban las numeraciones de los vehículos para su posterior comercialización.



El operativo, llevado a cabo por el Departamento de Casos Especiales, se centró en un predio ubicado en la calle Bonifacio al 3000.



La investigación se aceleró por el uso de vigilancia aérea, ya que con drones los efectivos lograron visualizar el interior del terreno y confirmaron el momento exacto en que varios sujetos trabajaban desarmando los rodados a cielo abierto.





Con las pruebas fílmicas, la UFI N° 1 de Morón avaló el procedimiento inmediato. Al ingresar, la policía logró la detención del dueño del lugar, identificado como C.N.A. de 46 años. Junto a él fueron aprehendidos tres presuntos cómplices que se encontraban en plena tarea de corte: M.F.N. de 36 años, N.J.O. de 35 años y F.B.R. de 45 años.



Durante la requisa del predio se constató que la banda acopiaba vehículos robados en distintos puntos del Conurbano. Entre los hallazgos, los peritos identificaron una camioneta Ford con pedido de secuestro activo desde octubre de 2024, un Fiat Duna robado en septiembre de 2025 en jurisdicción de San Isidro y una Renault Kangoo con pedido de captura por Hurto Agravado desde octubre del año pasado.



También se encontraron puertas y autopartes pertenecientes a otros autos sustraídos. Los cuatro implicados quedaron a disposición de la justicia, imputados por los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y robo automotor.