Desbaratan una banda acusada de intentar una entradera a un jubilado en Haedo

Un operativo policial iniciado a partir de un intento de entradera en Haedo terminó con cuatro personas detenidas en El Palomar. La banda fue desbaratada tras un rastrillaje respaldado por cámaras de seguridad y por la ubicación en tiempo real obtenida de un celular incautado.



El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Directorio al 1100, en Haedo, partido de Morón. Allí, un hombre de 84 años advirtió que delincuentes intentaban entrar a su propiedad.

Alerta al 911 y primera detención

El propietario llamó de inmediato al 911 y al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 2ª de Haedo. Aunque la banda ya se había retirado, las características informadas por la víctima y la lectura de las cámaras de seguridad de la zona permitieron orientar la búsqueda y desplegar un rápido operativo cerrojo.



La primera sospechosa fue interceptada en la esquina de Caseros y Directorio. Se trata de M.L. G., de 31 años, quien se encontraba a bordo de un automóvil Geely Emgrand FE3 GS de color negro. Al notar la presencia policial, la mujer intentó acelerar para escapar, pero fue rápidamente reducida por los agentes.

El celular clave para dar con la banda en El Palomar

Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron un teléfono celular. Al revisar la información del dispositivo, observaron que la aplicación Google Maps marcaba una ubicación activa en la intersección de las calles Blandengues y Cañada de Juan Ruiz, en El Palomar. Con ese dato, los patrulleros se trasladaron hacia las coordenadas.



En esa esquina interceptaron un Volkswagen Fox gris con dos ocupantes que intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos. Los imputados son J.M. C., de 32 años, y N. I. A.S., de 27. Dentro del rodado incautaron herramientas utilizadas habitualmente para cometer robos en fincas.



A pocos metros del lugar aprehendieron a un cuarto sospechoso, identificado como S. G. V., de 22 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 250 negra y fue señalado como integrante de la organización delictiva.

Causa penal en la Fiscalía N° 6 de Morón

Los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la justicia acusados del delito de robo calificado por efracción en grado de tentativa y por haberse cometido en lugar poblado y en banda. La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 6 de Morón.