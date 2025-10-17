Desbaratan una red que robaba camionetas en el Oeste: 20 hechos y tres detenidos

Detuvieron a un joven de 24 años cuando intentaba retirar un Toyota Etios con pedido de secuestro en Villa Sarmiento. La investigación permitió desarticular parte de una banda dedicada al robo de camionetas 4x4, que operaba en Ituzaingó, Morón, Merlo, Ramos Mejía y Moreno. El grupo está acusado de 20 hechos en menos de un año.



La detención se realizó el 16 de octubre, cuando detectives de la SubDDI Ituzaingó detectaron que un integrante de la banda iba a retirar un Toyota Etios en Cabo Morando y Lambaré, en Villa Sarmiento.



El vehículo tenía las chapas cambiadas, pero al verificar la numeración grabada, confirmaron que tenía pedido de secuestro por un hurto del 14 de julio en Morón.



El joven de 24 años fue interceptado al llegar al auto. Entre sus pertenencias tenía una computadora automotor y un contractor Toyota, elementos que exponen el modus operandi del grupo.



La Fiscalía N°5 de Morón avaló la detención e imputó hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, además del secuestro del Etios.



La investigación se había iniciado el 2 de julio, tras la denuncia por el robo de una VW Amarok en Olazábal y Pirán. A través del análisis de cámaras municipales y privadas, la DDI identificó a los sospechosos, y la UFI N°7 de Moreno concentró todas las causas relacionadas con la banda.



Con la intervención de más de 12 teléfonos y el análisis de redes sociales, los investigadores imputaron 20 ilícitos cometidos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, comprobando que la organización se dedicaba al robo sistemático de camionetas 4x4 (Amarok, Hilux y SW4), manipulando sus sistemas electrónicos.



Los vehículos robados en Ituzaingó, Morón, Merlo, Ramos Mejía y Moreno eran “enfriados” en distintos puntos del conurbano antes de ser trasladados y vendidos en Corrientes.



El 25 de septiembre se realizaron allanamientos simultáneos en Moreno, donde detuvieron a dos hombres de 67 y 54 años, y secuestraron vehículos, armas, celulares y equipos electrónicos usados para el robo y desarme de las camionetas.



Siguen prófugos otros dos acusados, de 25 y 22 años, imputados por robo agravado, asociación ilícita y hurto agravado de vehículo en la vía pública.