Descarriló el Sarmiento en Castelar: denuncian falta de inversión

Una formación del tren Sarmiento descarriló en Castelar mientras se dirigía al depósito para su revisión. La Unión Ferroviaria advirtió que el 70% de las ruedas está al límite y reclamó soluciones inmediatas.



Durante la noche del miércoles, una formación del tren Sarmiento descarriló en la estación Castelar, generando daños en la infraestructura ferroviaria y en el material rodante.



El hecho ocurrió cuando el tren ingresaba a la playa de maniobras del depósito Castelar para su revisión y limpieza rutinaria. Según las primeras versiones, el descarrilamiento se habría producido por el desgaste excesivo de las ruedas en el último coche de la formación.





La Seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria emitió un comunicado en el que calificó lo sucedido como “un nuevo milagro ferroviario”, al considerar que el incidente podría haber ocurrido mientras la formación transportaba pasajeros.



Desde el gremio denunciaron la falta de repuestos e insumos desde comienzos del gobierno de Milei, atribuyéndola a la desinversión en el sistema ferroviario: “Sin repuestos no hay trenes seguros”, remarcaron. Además, alertaron que cerca del 70% de las ruedas del parque ferroviario están al límite de desgaste, lo que calificaron como un estado “crítico e inaceptable”, similar al de las vías.



El comunicado concluye con un llamado urgente a las autoridades de Trenes Argentinos y de la Secretaría de Transporte para resolver la situación y evitar “un nuevo hecho lamentable”.