Descuentos en Ituzaingó para el fin de semana de la primavera
Diario La Ciudad
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Durante la semana de la primavera y del estudiante, el Gobierno Municipal impulsa una campaña de descuentos especiales. La misma estará vigente desde el lunes 21 hasta el sábado 26 de septiembre, en comercios adheridos de diversos rubros.
Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas que promueve la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio, con el objetivo de incentivar el comercio local, acercando a quienes eligen consumir en Ituzaingó, precios accesibles, descuentos y beneficios.
Comercios adheridos:
- ALJUMA | Decoración | 10% de descuento en el total de la compra, abonando en efectivo | Zufriategui 783
- MAGNOLIA DECO REGALOS | Decoración | 2x1 en artículos seleccionados o 15% de descuento abonando en efectivo | Zufriategui 927
- PAMELA | Cafetería | 2 infusiones (frías o calientes) + 1 tostado y 2 facturas a $12.000 o 1 café con leche y 1 tostado árabe a $7.000, abonando en efectivo | Mariano Acosta 109
- BONAFIDE | Cafetería | 2x1 en todos los chocolates, almuerzo ejecutivo a $14.200 (con café y bebida) o café para llevar con 2 medialunas a $6.500 | Zufriategui 786
- VAGO CAFÉ | Cafetería | Brownie con helado + latte doble a $15.000 | Juncal 150
- CERVECERÍA RED DEVIL | Cervecería | Café + 2 medialunas a $4.500 o 2 pintas + papas tincho grandes a $22.000 | Mansilla 757
- FLORES EL PUESTO | Florería | Ramo de fresias a $10.000, abonando en efectivo o con Mercado Pago | Olazábal 798 y Brandsen 2234
- MARELLA | Heladería | 2x1 en 1/4 de helado | José M. Paz 1202
- CHESCOLATTE | Heladería | 2x1 en 1/4 de helado a $12.000 | Brandsen 2079 y Zufriategui 802
- TIPRENDO | Heladería | Llevando 4 1/4 , pagás 3, abonando en efectivo | Santa Rosa 1147
- DESIRÉ | Heladería | 10% de descuento llevando 1 kg y ½, y lunes y martes, llevando 1 kilo, tenés un 1/4 de regalo | Juncal 302
- KAS | Pizzería | 20% de descuento en toda la carta, abonando en efectivo (no acumula con otras promos | Bacacay 1194
- FAX | Pizzería | 15% de descuento comprando con delivery | Mariano Acosta 49
- OLIVIA | Regalos | Promos en pinturas acrílicas | Zufriategui 1036
- EL MERCADO LELOIR | Restaurante | Lunes “pizza libre” desde las 20 hs; martes 2x1 en hamburguesas (la segunda es de pollo); miércoles y domingo 2x1 en pastas; jueves pedís pizza grande y pagas la chica | Martín Fierro 2944
- ARDENTE | Restaurante | Happy Hour 2x1, de 18 a 20 hs y comprando torres para compartir te regalan 2 pintas Heineken | Mansilla 733
- CELIAK2 GLUTENFREE | Restaurante | 15% de descuento en consumo en el salón, abonando en efectivo | Mansilla 1002
- ROBLES DE FLORINDA | Restaurante | Menú ejecutivo a $20.900 y menú nocturno a $25.000, abonando en efectivo | Presidente Perón 8675
- MEMEI | Restaurante | Brunch para 2 personas a $38.000 y abonando en efectivo 10% de descuento | Olazábal 683
- EL JARDÍN RESTÓ | Restaurante | Happy Hour hasta las 20 hs. | Juncal 121
- VIVERO LAS ACACIAS | Vivero | 3 prímulas a $10.000; 5 pensamientos a $8.500; 2 gazanias a $6.000, abonando en efectivo o transferencia | Ratti 544
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