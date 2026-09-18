Descuentos en Ituzaingó para el fin de semana de la primavera

Durante la semana de la primavera y del estudiante, el Gobierno Municipal impulsa una campaña de descuentos especiales. La misma estará vigente desde el lunes 21 hasta el sábado 26 de septiembre, en comercios adheridos de diversos rubros.



Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas que promueve la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio, con el objetivo de incentivar el comercio local, acercando a quienes eligen consumir en Ituzaingó, precios accesibles, descuentos y beneficios.

Comercios adheridos: