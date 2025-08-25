Detenido en Hurlingham por estafas millonarias a jubiladas

Un joven de 22 años fue detenido en Hurlingham tras engañar con el “cuento del tío” a dos jubiladas de 84 y 90 años en Pehuajó. Se llevó casi seis millones de pesos, viajó en ómnibus para escapar y terminó siendo identificado. En el allanamiento recuperaron parte del dinero, celulares y la ropa usada durante el hecho.



El robo ocurrió el pasado 14 de julio, cuando María Luisa, de 84 años, y Delia Rosa, de 90, recibieron el llamado telefónico de un hombre que mediante "el cuento del tío", las persuadió para que otorguen todos los ahorros que tenían en sus hogares.





Un joven de 22 años pasó a buscar la suma de $5.994.000 por las casas de las mujeres en Pehuajó, para luego escaparse con el dinero en ómnibus y remise.



Su huida pudo ser reconstruida por agentes de la DDI de Trenque Lauquen, que identificaron que era un joven que vivía en el barrio William Morris de Hurlingham.



El juzgado de garantías N°2 de Trenque Lauquen autorizó un allanamiento en la vivienda de Malarredo y Paganini, dónde los investigadores recuperaron 2 millones de pesos en efectivo y cinco celulares, además del pantalón cargo y las zapatillas Jordan utilizadas durante el robo.



El joven fue aprehendido pero ya recuperó la libertad, mientras continúa la investigación en las fiscalías descentralizadas de Pehuajó N°7 y N°8.