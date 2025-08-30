Detienen a dos hermanos por robar un kiosco con una ametralladora falsa en Merlo

Dos hermanos fueron detenidos tras asaltar un kiosco en Merlo, donde amenazaron a la empleada con una ametralladora falsa. El hecho quedó registrado por las cámaras y en el allanamiento recuperaron los celulares robados.



A las dos y media de la madrugada de este miércoles 27 de agosto, un hombre se presentó en un kiosco ubicado en la esquina de Colombia y Costa Rica en la localidad merlense de Libertad.



Sacó de entre sus pertenencias lo que parecía ser una ametralladora y amenazó a la empleada de 21 años para que le entregue sus celulares mientras atendía a un supuesto cliente.



Al hacer la denuncia, la joven aportó las cámaras de seguridad del local, lo que permitió a la Policía identificar al asaltante.



Horas más tarde, la policía logró detener a L.A.L (33) en Ecuador y Yegros de la misma localidad, por tener puesta la misma ropa que al momento del robo.





A partir de esta información, logran reconstruir que el supuesto cliente que atendía la joven víctima no era más que el hermano del detenido, por lo que se dispusieron a hacer un allanamiento en la vivienda que ambos compartían en Honduras y Egipto.



Allí no solo lograron detener al hermano cómplice, sino que recuperaron los celulares que le había robado a la joven.



Sin embargo, la mayor sorpresa que encontraron durante el allanamiento es que la ametralladora no era un arma real, sino una reproducción ficticia de plástico, que además estaba rota.



La fiscalía N°8 de Morón tomará indagatoria en las próximas horas a los dos detenidos por la comisaría cuarta de Merlo.