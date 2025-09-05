Detienen a un menor por el intento de homicidio de un vecino en Merlo

Un joven de 21 años fue baleado en el abdomen durante un enfrentamiento barrial en Parque San Martín. Tras la pelea, sus familiares lo trasladaron al hospital, donde fue operado y quedó internado en estado estable. La Policía detuvo a un menor de 16 señalado como coautor, mientras que el hombre que efectuó el disparo sigue prófugo.



El 28 de agosto, en la esquina de Garmendia y Ancón, en Parque San Martín, un joven de 21 años se encontraba con sus amigos cuando se cruzó con un grupo de cuatro hombres con los que mantenía conflictos barriales.



La discusión derivó en una pelea de manos, que terminó cuando uno de los agresores sacó un arma y disparó contra la víctima, en el abdomen.



El joven fue trasladado por sus familiares a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en estado estable.



La Policía, junto a la UFI N°8, logró identificar a los responsables y solicitó allanamientos en la zona. Como resultado, en las últimas horas fue detenido un menor de 16 años en la intersección de Ancón y Gavilán, señalado como coautor del ataque.



El hombre que efectuó el disparo ya fue identificado, aunque continúa prófugo, ya que no pudo ser localizado en su domicilio.