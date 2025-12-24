Detienen a una pareja por explotar sexualmente a sus tres hijos por droga
Bruno Krasnopolsky
Los padres quedaron detenidos, imputados por cambiar sexo por estupefacientes. Las víctimas están bajo resguardo municipal.
Una pareja fue detenida en Morón acusada de entregar a su propio hijo de 15 años para ser abusado sexualmente a cambio de dinero y estupefacientes. La detención se produjo en un procedimiento de urgencia que permitió rescatar a la víctima y a sus dos hermanos de un contexto hogareño calificado por los investigadores como "desolador".
Según la prueba reunida por la Fiscalía N° 9 de Morón, especializada en Trata de Personas y a cargo de la Dra. Marisa Monti, los detenidos habrían explotado sexualmente a uno de sus hijos, de 15 años, a cambio de dinero y estupefacientes.
La justicia no descarta, en esta etapa incipiente de la investigación, que los tres hermanos hayan sido también víctimas de abusos sexuales sistemáticos en un contexto intrafamiliar.
El caso salió a la luz gracias a la reacción del entorno. Tanto vecinos del barrio como familiares cercanos de las víctimas se animaron a denunciar los hechos, lo que permitió una "rápida intervención" de las autoridades para interrumpir el delito.
El allanamiento de urgencia fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4. En el lugar trabajaron agentes de la División de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense y funcionarios municipales, quienes corroboraron la "desoladora situación" en la que vivían los chicos.
Los tres menores fueron puestos inmediatamente a resguardo por la Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Morón. En cuanto a los imputados, permanecen detenidos y fueron indagados durante la jornada de hoy.
Desde la fiscalía destacaron el trabajo articulado entre la justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos de niñez, subrayando que la coordinación es fundamental para "la salvaguarda de los derechos" de las infancias.