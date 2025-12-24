Detienen a una pareja por explotar sexualmente a sus tres hijos por droga

Una pareja fue detenida en Morón acusada de entregar a su propio hijo de 15 años para ser abusado sexualmente a cambio de dinero y estupefacientes. La detención se produjo en un procedimiento de urgencia que permitió rescatar a la víctima y a sus dos hermanos de un contexto hogareño calificado por los investigadores como "desolador".



Según la prueba reunida por la Fiscalía N° 9 de Morón, especializada en Trata de Personas y a cargo de la Dra. Marisa Monti, los detenidos habrían explotado sexualmente a uno de sus hijos, de 15 años, a cambio de dinero y estupefacientes.



La justicia no descarta, en esta etapa incipiente de la investigación, que los tres hermanos hayan sido también víctimas de abusos sexuales sistemáticos en un contexto intrafamiliar.



El caso salió a la luz gracias a la reacción del entorno. Tanto vecinos del barrio como familiares cercanos de las víctimas se animaron a denunciar los hechos, lo que permitió una "rápida intervención" de las autoridades para interrumpir el delito.



El allanamiento de urgencia fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4. En el lugar trabajaron agentes de la División de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense y funcionarios municipales, quienes corroboraron la "desoladora situación" en la que vivían los chicos.



Los tres menores fueron puestos inmediatamente a resguardo por la Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Morón. En cuanto a los imputados, permanecen detenidos y fueron indagados durante la jornada de hoy.



Desde la fiscalía destacaron el trabajo articulado entre la justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos de niñez, subrayando que la coordinación es fundamental para "la salvaguarda de los derechos" de las infancias.