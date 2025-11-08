Detienen en Ituzaingó al cómplice de una viuda negra

Un hombre fue detenido en Ituzaingó acusado de ser el cómplice de una joven de 23 años que drogó a un hombre con quien había acordado una cita a través de una aplicación, para luego robarle su auto, armas y otras pertenencias en Merlo. La mujer ya se encontraba detenida por un hecho similar en la Ciudad de Buenos Aires.



A partir de una investigación de la DDI Morón se analizaron líneas telefónicas y lograron establecer que el teléfono del sospechoso se encontraba en el domicilio de la víctima en el momento en que sufrió el ataque.



Además, certificaron con las cámaras de seguridad que iba en el auto que se dio a la fuga con las pertenencias de la víctima.



La UFI N°2 de Morón, a cargo de los fiscales Masferrer y Somma, solicitó un allanamiento en la calle Brasilia y Bagnat, dónde vivía el sospechoso, quien fue detenido.



El hecho había ocurrido el último 23 de abril, cuando un hombre de 48 años acordó una cita a través de una aplicación con una mujer de 23, con quien se encontró en un bar de Ramos Mejía.





Ambos terminaron en el domicilio del hombre en Pontevedra, partido de Merlo. Según denunció, se despertó doce horas después, con síntomas de haber sido drogado.



La mujer ya no estaba, y se había robado su Volkswagen Vento, una pistola Bersa, una escopeta calibre 16, una carabina calibre .22, un televisor de 50 pulgadas, un caloventor, una chopera de cerveza, joyas varias, tres cajas con municiones y un iPhone.



El vehículo apareció abandonado horas más tarde, en la intersección de la calle Bicentenario y la Ruta 40, también en Merlo.



A partir de la denuncia, la investigación permitió identificar que la mujer no actuaba sola: tenía cómplices domiciliados en Ituzaingó.



Con autorización de la UFI N°2 de Morón, se ordenaron varios allanamientos. En el domicilio de la mujer, ubicado en Ciudadela, no fue necesario detenerla: ya se encontraba presa en el penal de Ezeiza, luego de haber sido arrestada por la Policía Federal el 20 de junio, acusada de otro hecho similar en la Ciudad de Buenos Aires.