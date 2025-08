Viuda negra detenida: buscan a dos cómplices prófugos vecinos de Ituzaingó

Una joven de 23 años fue detenida por drogar y robar a un hombre en Pontevedra, pero no actuó sola. Dos cómplices suyos, domiciliados en Ituzaingó, fueron identificados y tienen pedido de captura. Aunque la policía allanó sus casas e incautó armas y documentación falsa, ambos continúan prófugos.



Un hombre de 48 años acordó una cita a través de una aplicación con una mujer de 23, con quien se encontró el 23 de abril en un bar de Ramos Mejía. Luego de pasar unas horas allí, ambos fueron al domicilio del hombre en Pontevedra, partido de Merlo.

Según denunció, se despertó alrededor de doce horas después de haber llegado a su casa, desorientado y con síntomas de haber sido drogado. La mujer ya no estaba, y con ella había desaparecido una larga lista de objetos de valor.



Entre lo robado figuran su Volkswagen Vento, una pistola Bersa, una escopeta calibre 16, una carabina calibre .22, un televisor de 50 pulgadas, un caloventor, una chopera de cerveza, joyas varias, tres cajas con municiones y un iPhone.



El vehículo apareció abandonado horas más tarde, en la intersección de la calle Bicentenario y la Ruta 40, también en Merlo.



A partir de la denuncia, la investigación permitió identificar que la mujer no actuaba sola: tenía dos cómplices domiciliados en Ituzaingó, Thiago Carrizo de 19 años y Luciano Manolia de 40.



Con autorización de la UFI N°2 de Morón, se ordenaron varios allanamientos. En el domicilio de la mujer, ubicado en Ciudadela, no fue necesario detenerla: ya se encontraba presa en el penal de Ezeiza, luego de haber sido arrestada por la Policía Federal el 20 de junio, acusada de otro hecho similar en la Ciudad de Buenos Aires.



Durante los operativos realizados en busca de sus cómplices, no se logró ubicarlos, pero sí se incautaron elementos de interés.

En una vivienda ubicada en Pérez Quintana y Grecia se secuestraron una carabina Remington con mira telescópica, una Bersa, un rifle Shark, 64 balas, ropa con insignias de la Policía Metropolitana y documentación de esa misma fuerza.



La búsqueda de Carrizo y Manolia continúa, luego de que otros dos allanamientos en domicilios de Ituzaingó no arrojaran resultados positivos.