Detuvieron a una mujer por balear a su hermana en Merlo

Una mujer de 28 años fue detenida en Mariano Acosta, acusada de haber baleado a su hermana de 18 durante una discusión. En el allanamiento, la policía halló cocaína fraccionada para la venta y detuvo a su compañero.



El hecho ocurrió el último 2 de noviembre en una casa ubicada en Fray Mocho y José Ingenieros, en el barrio de Mariano Acosta.



Según indicaron fuentes policiales, la mujer discutía con un grupo de hombres cuando extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en su hermana menor.



La víctima recibió una herida en el abdomen y la zona lumbar, por lo que fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas.



A partir de las primeras averiguaciones, la UFI N°4 Morón ordenó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de la sospechosa, finalmente ubicada en una vivienda de las calles Casacuberta y Supparo.



Durante el operativo también fue aprehendido un joven de 21 años que la acompañaba y que llevaba entre sus prendas 80 envoltorios de nylon con cocaína.



Fuentes judiciales informaron que la detenida se negó a declarar, por lo que aún no se determinaron las causas de la pelea. De acuerdo con las primeras hipótesis, el disparo no habría estado dirigido a la víctima, sino a un tercero presente en la discusión.