Merlo

Detuvieron a una mujer por balear a su hermana en Merlo

Bruno Krasnopolsky

La mujer de 28 años fue arrestada tras un allanamiento. En la vivienda encontraron cocaína fraccionada para la venta.

Una mujer de 28 años fue detenida en Mariano Acosta, acusada de haber baleado a su hermana de 18 durante una discusión. En el allanamiento, la policía halló cocaína fraccionada para la venta y detuvo a su compañero.

El hecho ocurrió el último 2 de noviembre en una casa ubicada en Fray Mocho y José Ingenieros, en el barrio de Mariano Acosta.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer discutía con un grupo de hombres cuando extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en su hermana menor.

La víctima recibió una herida en el abdomen y la zona lumbar, por lo que fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas.

A partir de las primeras averiguaciones, la UFI N°4 Morón ordenó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de la sospechosa, finalmente ubicada en una vivienda de las calles Casacuberta y Supparo.

Durante el operativo también fue aprehendido un joven de 21 años que la acompañaba y que llevaba entre sus prendas 80 envoltorios de nylon con cocaína.

Fuentes judiciales informaron que la detenida se negó a declarar, por lo que aún no se determinaron las causas de la pelea. De acuerdo con las primeras hipótesis, el disparo no habría estado dirigido a la víctima, sino a un tercero presente en la discusión.

