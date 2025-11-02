Detuvieron al autor del asesinato de un vecino tras una discusión en Hurlingham

Sebastián Demichelis, de 18 años, fue detenido luego de permanecer dos días prófugo, acusado de asesinar a Diego Consencao, un vecino de 32 años. La captura se concretó en Villa Tesei. El joven quedó a disposición de la UFI N°3 de Morón, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.



A partir del hecho, se inició un trabajo de investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, además de tareas de vigilancia y entrevistas con vecinos, lo que permitió establecer el paradero del sospechoso.



Durante un operativo en la calle Martín de Álzaga, a pocos metros del arroyo Morón, personal de la DDI logró ubicar al prófugo y detenerlo sin que opusiera resistencia, según detalló el parte policial al que tuvo acceso La Ciudad.



Demichelis quedó a disposición de la UFI N°3 de Morón, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.



El hecho había ocurrido este miércoles 29 de octubre en Bradley e Inés de Pons, cuando la víctima, identificada como Diego Consencao, de 32 años, circulaba en bicicleta junto a Demichelis y otro vecino, menor de edad.



Tras una una discusión, Demichelis sacó un arma del morral que llevaba y le disparó a Consencao, provocándole dos heridas de bala en el tórax y la pelvis. Tras el ataque, ambos jóvenes escaparon del lugar.



Horas más tarde, la víctima falleció a raíz de las heridas. En tanto, los investigadores lograron detener al acompañante de 17 años.