Detuvieron al autor del asesinato de un vecino tras una discusión en Hurlingham
Bruno Krasnopolsky
El sospechoso, de 18 años, fue capturado por la DDI tras dos días prófugo. Está acusado de asesinar de dos balazos a un hombre de 32 años.
Sebastián Demichelis, de 18 años, fue detenido luego de permanecer dos días prófugo, acusado de asesinar a Diego Consencao, un vecino de 32 años. La captura se concretó en Villa Tesei. El joven quedó a disposición de la UFI N°3 de Morón, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
A partir del hecho, se inició un trabajo de investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, además de tareas de vigilancia y entrevistas con vecinos, lo que permitió establecer el paradero del sospechoso.
Durante un operativo en la calle Martín de Álzaga, a pocos metros del arroyo Morón, personal de la DDI logró ubicar al prófugo y detenerlo sin que opusiera resistencia, según detalló el parte policial al que tuvo acceso La Ciudad.
Demichelis quedó a disposición de la UFI N°3 de Morón, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.
El hecho había ocurrido este miércoles 29 de octubre en Bradley e Inés de Pons, cuando la víctima, identificada como Diego Consencao, de 32 años, circulaba en bicicleta junto a Demichelis y otro vecino, menor de edad.
Tras una una discusión, Demichelis sacó un arma del morral que llevaba y le disparó a Consencao, provocándole dos heridas de bala en el tórax y la pelvis. Tras el ataque, ambos jóvenes escaparon del lugar.
Horas más tarde, la víctima falleció a raíz de las heridas. En tanto, los investigadores lograron detener al acompañante de 17 años.